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28.04.2019 16:52
Рубрика: В мире

У берегов Мексики участились случаи нападения пиратов

Текст: Алексей Чуриков

В последние годы слово "пират" в мировых новостях ассоциировалось как правило с берегами Сомали - Аденским проливом и Аравийским морем. Но последние события в западном полушарии говорят о переломе этой тенденции, пираты возвращаются в свои исконные воды Карибского бассейна и Мексиканского залива. Число нападений на судна и морские нефтяные платформы увеличивается в геометрической прогрессии, не встречая сопротивления со стороны военно-морских сил прибрежных государств. Только у берегов Мексики количество абордажей возросло за последние три года на 310%, а сумма причиненного ущерба, по самым скромным оценкам, превысила 10 миллионов евро.

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Основной целью грабителей становятся нефтяные вышки вблизи берегов Мексики. В нападениях современных пиратов нет никакой романтики, присущей героям знаменитых литературных произведений и их экранизациям. Современные пираты не вывешивают черные флаги Веселого Роджера, не носят повязок и не держат попугаев на своем плече. Нынче они снаряжены порой лучше, чем береговая охрана некоторых государств - скоростные и многосильные катера, мощное радио и геопозиционное оборудование, а вместо шпаг и мушкетов в ход идут автоматы Калашникова (причем их пиратские, не лицензионные версии) и прочее огнестрельное оружие.

Чаще всего действуют они группой, флотилией из 20-30 катеров, окружая платформу на закате. Захват происходит в считанные минуты, находящиеся на платформе рабочие, как правило, не оказывают никакого сопротивления, опасаясь за свои жизни. Уносят пираты все что могут - от сотовых телефонов и личных денег команды, до осветительного оборудования, кабелей, и электроинструмента. На одной из расположенных в заливе Кампече платформ, Tsimin-B, пираты умудрились демонтировать и вывезти целую вертолетную площадку.

Мексиканские власти оказались неспособны к адекватной реакции на эту новую угрозу, несмотря на то, что президент страны Лопес Обрадор еще в марте этого года поставил соответствующую задачу. Корабли ВМС и береговой охраны после получения сигнала о захвате не в состоянии оперативно прибыть к месту расположения платформы, а тем более - перекрыть квадраты возможных отходов пиратских катеров. Например, реагируя на последнее из таких нападений, на платформу Fortius в прошлое воскресенье, военные сумели подойти к объекту только спустя 4,5 часа, когда пиратов, как говорится, и след простыл.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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