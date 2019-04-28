Учения НАТО "Весенний шторм" стартуют в Эстонии 29 апреля

Пока православный мир Эстонии будет отмечать пасхальную неделю, совершая молитвы во здравие миру, в этой прибалтийской республике с населением чуть больше миллиона человек, натовские синоптики уже объявили приближение запланированного "Весеннего шторма" на побережье Балтийского моря.

Именно под таким кодовым названием с 29 апреля по 17 мая пройдут военные учения на северо-востоке страны, вблизи от российской границы. Об этом сообщила пресс-служба главного штаба сил обороны Эстонии.

Две сотни единиц бронетехники и около десяти тысяч военнослужащих Североатлантического альянса около трех недель будут "в поте лица" доказывать свою приверженность защите прибалтийских союзников от угрозы с востока, полагают местные наблюдатели.

Правда, основной задачей учений, по официальной версии руководителей маневров, "является отработка синхронизации планирования боевых действий, сотрудничества в управлении, а также повышения готовности к выполнению тактических задач".

На побережье Финского залива уже высадились военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции. А с принимающей стороны в учениях будут задействованы подразделения сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил, личный состав Первой и Второй пехотных бригад, а также добровольцы эстонского народного ополчения.

В ходе учений, сообщают эстонские источники, над небом российского соседа будут перемещаться истребители Eurofighter ВВС Германии и Великобритании, штурмовики Су-22 ВВС Польши, вертолеты ВВС Великобритании Wildcat и Apache, а также ВВС США Pave Hawk. Планируется, что в маневрах на Балтике с 6 по 9 мая в портах Таллина и уезда Ляэне-Вирумаа примут участие и боевые корабли ВМС Эстонии и союзников.

К визитам натовских "защитников" балтийских рубежей в Таллине уже стали привыкать, как к капризной морской погоде. Еще в самом начале апреля силы местной обороны вместе с бельгийскими военными из роты межнационального батальона провели - на всякий случай - тренировку навыков ведения уличных боев на территории бывшей Таллинской тюрьмы.

Местная печать напоминает, что не так давно в столице республики закончились и натовские учения по кибербезопасности Locked Shield-2019, целью которых была озвучена "подготовка специалистов в области защиты информационных систем и критической инфраструктуры от кибератак".