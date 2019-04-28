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28.04.2019 07:10
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали, как не допустить активности "спящего" рака

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американские ученые, исследовав рак молочной железы, который часто проявляется вновь спустя годы после ремиссии, нашли способ заблокировать "спящие" раковые клетки и тем самым предотвратить метастазирование в будущем.

- Рак молочной железы больше не считается излечимым заболеванием, он является хроническим заболеванием, потому что в большинстве случаев через десять или двадцать лет после положительных результатов лечения из-за метастазирующих клеток, которые могут пребывать в покое годами, появляются вторичные злокачественные опухоли. В рамках новой работы опыты на мышах позволили нам блокировать "спящие" клетки и держать их в состоянии покоя долгое время, - отметила исследователь Purdue University Апарна Шинде.
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Это стало возможным с помощью препарата фостаматиниб, который снижает активность белка SYK, являющегося двигательной силой рассеянных по организму неявных раковых клеток, пишет Medicalxpress.

- Предполагаются, что пациенты будут принимать препарат в течение долгого времени. Это возможно еще и потому, что лекарство имеет низкую токсичность. То есть, сегодня фостаматиниб является идеальным кандидатом для многолетнего подхода в лечении, - пояснил доктор Майкл Вендт.

Специалист рассказал, что главная сложность в предстоящих клинических испытаниях с людьми заключается в том, что технически пациенты находятся в стадии ремиссии и не болеют.

- То есть, мы только можем подозревать, что у пациента есть спящие раковые клетки, которые распространяются по телу и несут угрозу, но способа оперативно обнаружить их в нужный момент у нас пока нет, - отметил Вендт.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
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