Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып

Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет Eurekalert со ссылкой на Европейское общество кардиологов.

- Сон должен быть временем отдыха, расслабления и восстановления энергии. Если у вас стресс на работе, то, соответственно, хороший сон помогает быстро восстановиться. Нарушение режима, особенно в сочетании с гипертонией, грозит новыми проблемами со здоровьем, - объяснил профессор Карл-Хайнц Ладвиг.

В исследование, которое длилось в течение 18 лет, были включены около двух тысяч гипертоников в возрасте от 25 до 65 лет. Было обнаружено, что гипертония с недосыпом и стрессом в три раза повышает вероятность смерти от заболеваний сердца и сосудов.

Сообщается, что под стрессом на работе подразумеваются ситуации, когда сотрудникам предъявляются высокие требования, но лишают их возможности самостоятельно принимать решения и "рулить" процессом. Нарушение сна, как пояснили ученые, связаны с трудностями при засыпании и пробуждениями с навязчивыми мыслями о работе.

- Поддержание сна является самой распространенной проблемой у людей со стрессовой работой. Они часто просыпаются в четыре часа утра и начинают думать о том, как лучше решить проблемы на работе. Когда человек страдает от стрессов на производстве и плохого сна в течение многих лет, то это в итоге приводит к потере энергетических ресурсов и, возможно, к ранней смерти, - отметил Ладвиг.