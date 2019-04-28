В ЕС опубликован рейтинг стран с самыми медлительными судами

В Германии рассмотрение исков в судах первой инстанции в среднем занимает на целых полгода меньше, чем в Италии. А быстрее всего дела разбирают судьи в Прибалтике. При этом значительная часть граждан ЕС сомневается в независимости и объективности Фемиды в своей стране. Такие выводы обнародовала Еврокомиссия в ежегодном докладе "Барометр юстиции".

Как пишет портал Spiegel Online, еще в 2017 году процессы по гражданским и экономическим делам в ФРГ занимали примерно 190 дней. Однако теперь среднестатистический немец вынужден ждать решения по своему вопросу 204 дня, если не считать еще обжалования вердикта в судах второй и третьей инстанций. Но это все равно гораздо меньше, чем в Италии, побившей антирекорд среди стран ЕС. Там судебная волокита продолжается около 548 дней. Довольно долго рассматривают дела греки - в среднем 479 дней. Не слишком расторопны французы: в Пятой республике на процесс уходит примерно 341 день. Зато судопроизводство поставлено на поток в Литве, где оглашения приговора можно ждать уже через 85 суток. На втором месте - Люксембург (108 дней), а замыкает тройку государств с самыми быстрыми судами Нидерланды (124 дня).

Впрочем, эти показатели ничего не говорят о качестве правосудия, в отношении которого во многих странах Евросоюза ярко проявляется скепсис. Хуже всего дела обстоят в Хорватии. Там 76 процентов опрошенных признают ситуацию с судами и судьями "довольно плохой" и "очень плохой" с точки зрения независимости третьей ветви власти. В Словакии недовольны местной Фемидой 60 процентов граждан, в Болгарии - 58, а в Польше - 50 процентов. В среднем по ЕС фактически каждый третий житель (33 процента) критически рассматривает национальную судебную систему.