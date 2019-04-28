В Испании прошли парламентские выборы

В воскресенье на всей территории Испании установилась отличная погода, что способствует высокой явке на парламентских выборах. Именно от явки, как подчеркивают местные социологи, зависят результат голосования. Но до закрытия избирательных участков, эксперты не готовы делать какие-либо прогнозы: ведь многие испанцы до последнего момента не определились со своим выбором.

Одним из главных факторов, влияющих на результаты голосования, стала неожиданная популярность крайне правой партии "Вокс", менее полугода назад вошедшей в парламент Андалусии (у крайне правых это получилось впервые с 1976 года). Страх перед этой перспективной политической силой может повысить популярность левых партий, хотя многие также недовольны социалистом Педро Санчесом, возглавившим в июне 2018 года правительство после отставки консерватора Мариано Рахоя. Последние опросы (на момент подписания номера результаты голосования еще не были известны) отдают победу на внеочередных парламентских выборах Испанской социалистической рабочей партии (до 30 процентов голосов). На второе место исследования ставят ее главного конкурента на протяжении почти трех десятилетий - Народную партию, которая, предположительно, получит порядка 17 процентов голосов. А вот какая политическая сила станет третьей по значимости в парламенте, эксперты предсказать уже не берутся. На это место претендуют "Граждане", "Унидос Подемос" и "Вокс" (им опросы отдают от 12 до 13,5 процента голосов). Еще около 10 процентов распределят между региональными партиями, стабильно проходящими в парламент.