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28.04.2019 12:34
Рубрика: В мире

В Испании стартовали парламентские выборы

Текст: Андрей Васильев
В Испании начались парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано правительство страны. Эти досрочные выборы уже четвертые в Испании за последние три года.
Фото: REUTERS/Jon Nazca Фото: REUTERS/Jon Nazca
Фото: REUTERS/Jon Nazca

В стране открылись более 60 тысяч избирательных участков, на которых до 20 часов по местному (21 по московскому) времени смогут проголосовать почти 37 миллионов испанцев, имеющих право голоса.

В ходе нынешнего волеизъявления граждан Испании будет избран новый состав конгресса в составе 350 депутатов, а также 208 из 266 представителей верхней палаты парламента - сената. Срок действия депутатских полномочий составит четыре года.

Решение о проведении досрочных выборов в Испании было принято в середине февраля этого года, после того, как парламент страны отказался одобрить бюджетный план на 2019 год. Он был предложен социалистическим правительством во главе с премьером Педро Санчесом.

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Главным соперником правящей социалистической партии является правоцентристская Народная партия, которую некоторые эксперты называют фаворитом нынешних досрочных выборов. Шансы попасть в парламент также имеют либеральная Гражданская партия, левая партия "Подемос" и ультраправая партия "Вокс".

Именно эта партия готовится преподнести главный сюрприз на выборах, отмечают европейские СМИ. Менее шести месяцев назад Испания была одной из немногих европейских стран, где крайние правые отсутствовали на "законодательном ландшафте". Но все изменилось после резонансных выборов в Андалусии, которые прошли в этой испанской провинции в декабре прошлого года. Получив 12 мест в региональном парламенте, ультранационалистическая партия сформировала коалицию вместе с консерваторами из Народной партии и либералами из  "Сьюдадана", которая получила власть в этом "социалистическом анклаве". Теперь "Вокс", которая, по примеру Трампа, хочет построить стену на границе Испании и Мексики, надеется повторить этот успех на национальном уровне.

Партия не воспользовалась услугами традиционных медиа, а предпочла проводить массовые кампании в социальных сетях, опираясь на стратегию президентов США Дональда Трампа и бразильца Жаира Больсонаро. Опросы дают "Вокс" более 10 процентов голосов и тридцать мест в нижней палате парламента из 350. Призывая к запрету сепаратистских партий, Вокс хочет децентрализовать Испанию и исключить из власти социалиста Педро Санчеса, которого в "Вокс" называют "врагом Испании" за то, что он поднялся на вершину правительства в июне благодаря поддержке левых радикальных и каталонских партий.

В мире Европа Испания
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