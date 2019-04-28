В Кремле заявили, что Россия готова к диалогу по ядерному разоружению

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия готова к новым договоренностям по ядерному разоружению. Но при этом надо выполнять уже имеющиеся соглашения.

"Во-первых, надо выполнять то, что еще осталось. К новым мы тоже готовы, но для этого нужны серьезные переговоры, к которым пока еще никто не приступал, к сожалению", - заявил он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале Россия 1.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп выступил с идеей о том, чтобы Россия, Китай и США могли бы приступить к ядерному разоружению. Американские СМИ со ссылкой на свои источники в Белом доме также сообщали о том, что Трамп проводит переговоры с министерствами о выработке нового ядерного соглашения, которое, по его плану, включало бы Россию и Китай.