В Пекине открылась Международная садоводческая выставка

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" , 28 апреля в Пекине состоялась торжественная церемония открытия Международной садоводческой выставки ЭКСПО-2019, на которой председатель КНР Си Цзиньпин выступил с важной речью в присутствии лидеров 11 стран мира, специальных посланников международных организаций, промышленников и ведущих специалистов из разных уголков мира. Всего на ЭКСПО-2019 приехали более 900 представителей зарубежных стран.

Девиз садоводческой ЭКСПО-2019 - "Живи экологично, живи лучше" (Live green, Live better). Выставка в полной мере отражает стремление китайского народа к мечте о прекрасной жизни. На выставке будут представлены новые достижения в сфере защиты окружающей среды.

ЭКСПО-парк откроется 29 апреля в северо-западном пригороде Пекина. В выставке принимают участие 110 стран и международных организаций - это абсолютный рекорд. В рамках 162-дневной Международной садоводческой выставки пройдет почти 2,5 тысячи культурных мероприятий.

Садоводческая ЭКСПО-2019 станет четвертой ЭКСПО высокого уровня после садоводческой ЭКСПО в городе Куньмин в 1999 году, Всемирного ЭКСПО в Шанхае в 2010 году, и первой Китайской международной импортной выставке в 2018 году.