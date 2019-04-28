В России отмечают Пасху: что известно про Воскресение Христа

Православные России отмечают Пасху, Светлое Воскресение Христово. Но как оно произошло, Воскресение Христа? Давайте вспомним, что Светлому празднику Воскресения Христова предшествует трагизм Страстной недели. Христос распят, Христос "испустил дух", как сказано в Евангелии от Луки: "и сделалась тьма по всей земле... и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине". Ученики Иисуса рассеяны, вера их поколеблена, они в отчаянии. Никто, ни враги Христа, ни ученики, несмотря на пророчества, несмотря на предсказание Самого Спасителя, не верит в Его Воскресение, не ждет уже Его Пришествия.

На следующий день, в воскресенье, рано утром ученики Иисуса приходят к пещере и видят, как ангел отваливает камень. Они заходят внутрь и находят там только пелены, в которые было завернуто Тело Христа. Но ученики еще не осознают, что произошло. Они люди, они находятся во власти своих чувств - горя, смятения, растерянности, происходящее все еще выше их понимания. В Евангелии от Иоанна есть поразительный эпизод, рассказывающий о встрече Марии Магдалины с Воскресшим Христом. Думаю, во всей мировой литературе нет ничего и близко приближающегося к строгой поэзии этого короткого евангельского отрывка.

Вот, вместе с учениками Мария из Магдалы рано утром приходит к гробнице и видит ее пустой. Ученики уходят, а Мария остается у гроба одна. Она стоит и плачет - это так понятно. "И, когда плакала, наклонилась во гроб, и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса". Ангелы спрашивают Марию, отчего она плачет? "...унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его", - отвечает Мария. И дальше: "Сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего; но не узнала, что это Иисус" - слезы, темнота раннего утра, растерянность от случившегося, что тут удивительного?.. И вот уже Сам Иисус спрашивает Марию: "Что ты плачешь?" И она, все еще не узнавая Христа, "думая, что это садовник, говорит Ему: "Господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его". И тогда Христос обращается к ней по имени: "Мария!" И она мгновенно узнает Его: "Учитель!" В этом узнавании порыв радости. Наверное, Марии хочется убедиться, Он ли это - ей хочется дотронуться до Него, но Иисус останавливает ее. Он говорит, знаменитое: "Не прикасайся ко Мне!" И объясняет: "Ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему"".

Часто у тех, кто читает этот евангельский эпизод, возникает вопрос: почему Иисус не позволил Марии коснуться Себя? Ведь когда Фома, усомнившись в рассказе учеников, сказал: "Если не увижу на руках Иисуса ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны... не поверю", Христос предложил ему это сделать? А тут Иисус останавливает Марию: "Не прикасайся ко мне!.."

И здесь мы вступаем в область догадок. Во-первых, воскресшего Христа не все сразу узнавали. Так, Иисус в первый же день Сам явился Своим ученикам Луке и Клеопе, которые шли в Еммаус. И по дороге Он рассказывает им о Воскресении, о том, что сбылись пророчества, но ни Лука, ни Клеопа не узнают Иисуса. Узнавание происходит только тогда, когда Воскресший Христос преломил хлеб и подал им. Сказано: "Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его". То есть они прозрели, скорее всего, это было духовное прозрение, и сразу после этого Иисус стал невидим для них. Во-вторых, мы действительно можем сказать, что Воскресший Христос стал иным. Смотрите, в самый день Своего Воскресения Он со словами "Мир вам!" является ученикам в запертую комнату. Ученики пугаются, они думают, "что видят духа". Но Иисус говорит им: "что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня". Больше того, Христос просит у них еду и ест ее.

Воскресение Христа из мертвых - это то, что выше нашего рационального, обыденного опыта. Воскресение Христа - это все-таки тайна, и подобно тому, как Мария, остановленная Иисусом, не стала Его касаться, так и мы должны остановиться и не прикасаться к этой величайшей тайне, величайшему чуду в истории человечества. Как сказал Патриарх Кирилл: "Пасха - это не какая-то красивая легенда, не теоретическое богословие и не дань установившемуся в далеком прошлом народному обычаю. Это - самая суть и ядро христианства. Это - это победа, дарованная нам Богом.

Со времен апостолов и доныне Церковь проповедует о Воскресении Христа как о величайшем чуде в истории человечества. Она говорит об этом чуде не только как о Евангельском факте, но - что особенно важно - как о судьбоносном событии для всех, кто принял пасхальное благовестие. Данный праздник имеет самое непосредственное отношение к каждому из нас, ибо Воскресение Христово, совершенное Господом искупление падшего мира - это самая большая радость, которую может испытывать человек. Как бы сложна ни была наша жизнь, какие бы житейские невзгоды нас ни обуревали, какие бы скорби от людей и несовершенства окружающего мира мы ни терпели, - все это ничто по сравнению с той духовной радостью, с той надеждой на вечное спасение, которое дарует нам Бог".

"Христос Воскресе!", - слышим мы в эти дни повсюду благую весть. И, ликуя, ее подтверждаем: "Воистину Воскресе!"