В России отмечают Пасху: что известно про Воскресение Христа

На следующий день, в воскресенье, рано утром ученики Иисуса приходят к пещере и видят, как ангел отваливает камень. Они заходят внутрь и находят там только пелены, в которые было завернуто Тело Христа. Но ученики еще не осознают, что произошло. Они люди, они находятся во власти своих чувств - горя, смятения, растерянности, происходящее все еще выше их понимания. В Евангелии от Иоанна есть поразительный эпизод, рассказывающий о встрече Марии Магдалины с Воскресшим Христом. Думаю, во всей мировой литературе нет ничего и близко приближающегося к строгой поэзии этого короткого евангельского отрывка.
Вот, вместе с учениками Мария из Магдалы рано утром приходит к гробнице и видит ее пустой. Ученики уходят, а Мария остается у гроба одна. Она стоит и плачет - это так понятно. "И, когда плакала, наклонилась во гроб, и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса". Ангелы спрашивают Марию, отчего она плачет? "...унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его", - отвечает Мария. И дальше: "Сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего; но не узнала, что это Иисус" - слезы, темнота раннего утра, растерянность от случившегося, что тут удивительного?.. И вот уже Сам Иисус спрашивает Марию: "Что ты плачешь?" И она, все еще не узнавая Христа, "думая, что это садовник, говорит Ему: "Господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его". И тогда Христос обращается к ней по имени: "Мария!" И она мгновенно узнает Его: "Учитель!" В этом узнавании порыв радости. Наверное, Марии хочется убедиться, Он ли это - ей хочется дотронуться до Него, но Иисус останавливает ее. Он говорит, знаменитое: "Не прикасайся ко Мне!" И объясняет: "Ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему"".
Часто у тех, кто читает этот евангельский эпизод, возникает вопрос: почему Иисус не позволил Марии коснуться Себя? Ведь когда Фома, усомнившись в рассказе учеников, сказал: "Если не увижу на руках Иисуса ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны... не поверю", Христос предложил ему это сделать? А тут Иисус останавливает Марию: "Не прикасайся ко мне!.."
И здесь мы вступаем в область догадок. Во-первых, воскресшего Христа не все сразу узнавали. Так, Иисус в первый же день Сам явился Своим ученикам Луке и Клеопе, которые шли в Еммаус. И по дороге Он рассказывает им о Воскресении, о том, что сбылись пророчества, но ни Лука, ни Клеопа не узнают Иисуса. Узнавание происходит только тогда, когда Воскресший Христос преломил хлеб и подал им. Сказано: "Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его". То есть они прозрели, скорее всего, это было духовное прозрение, и сразу после этого Иисус стал невидим для них. Во-вторых, мы действительно можем сказать, что Воскресший Христос стал иным. Смотрите, в самый день Своего Воскресения Он со словами "Мир вам!" является ученикам в запертую комнату. Ученики пугаются, они думают, "что видят духа". Но Иисус говорит им: "что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня". Больше того, Христос просит у них еду и ест ее.
Воскресение Христа из мертвых - это то, что выше нашего рационального, обыденного опыта. Воскресение Христа - это все-таки тайна, и подобно тому, как Мария, остановленная Иисусом, не стала Его касаться, так и мы должны остановиться и не прикасаться к этой величайшей тайне, величайшему чуду в истории человечества. Как сказал Патриарх Кирилл: "Пасха - это не какая-то красивая легенда, не теоретическое богословие и не дань установившемуся в далеком прошлом народному обычаю. Это - самая суть и ядро христианства. Это - это победа, дарованная нам Богом.
Со времен апостолов и доныне Церковь проповедует о Воскресении Христа как о величайшем чуде в истории человечества. Она говорит об этом чуде не только как о Евангельском факте, но - что особенно важно - как о судьбоносном событии для всех, кто принял пасхальное благовестие. Данный праздник имеет самое непосредственное отношение к каждому из нас, ибо Воскресение Христово, совершенное Господом искупление падшего мира - это самая большая радость, которую может испытывать человек. Как бы сложна ни была наша жизнь, какие бы житейские невзгоды нас ни обуревали, какие бы скорби от людей и несовершенства окружающего мира мы ни терпели, - все это ничто по сравнению с той духовной радостью, с той надеждой на вечное спасение, которое дарует нам Бог".
"Христос Воскресе!", - слышим мы в эти дни повсюду благую весть. И, ликуя, ее подтверждаем: "Воистину Воскресе!"