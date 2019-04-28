В США 19-летний студент напал на прихожан синагоги

В небольшом американском городе Поуэй с населением 50 тысяч человек мужчина открыл стрельбу по прихожанам местной синагоги. В результате погибла одна женщина, еще три человека, включая равина, получили ранения.

По горячим следам местные правоохранители задержали главного подозреваемого. Им оказался 19-летний студент калифорнийского университета Сан-Маркос, житель расположенного неподалеку города Сан-Диего Джон Ирнест. По словам очевидцев, мужчина ворвался в синагогу Конгрегации Хабад, где прихожане собрались на празднование песаха - еврейской Пасхи, которая в этом году совпала с православной. По разным данным, нападавший, вооруженный винтовкой AR-15 и облаченный в бронежилет и защитный шлем, произвел не менее шести выстрелов по собравшимся людям. По словам шерифа Билла Гора, затем преступник скрылся на своем автомобиле. Вероятно, ему пришлось бежать из-за заклинившего оружия, которое не позволило ему продолжить стрельбу. Вскоре стрелок сам позвонил в экстренную службу 911, признался в причастности к нападению и сообщил о своем местонахождении, после чего сдался прибывшим на место полицейским.

Мэр Поуэя Стив Вос, а позже и президент США Дональд Трамп заявили, что произошедшее, по-видимому, следует считать преступлением, совершенным на почве религиозной ненависти. Сейчас Ирнеста допрашивают следователи и изучают его сообщения в соцсетях. Примечательно, что Ирнест находился под следствием по подозрению в причастности к пожару в мечети в соседнем городе Эскондидо, который произошел в марте.

На достоверность проверяется и опубликованное за несколько часов до нападения на местном праворадикальном сайте письмо задержанного, содержащее антисемитские высказывания. Причем псевдоним автора практически полностью совпадает с именем стрелка из Поуэя, а сам Ирнест на своей странице в Facebook дал ссылку на эту публикацию. Из письма следует, что на мысли о преступлении его могли вдохновить совершенные недавно схожие нападения - на синагогу в американском Питтсбурге и на мечети в новозеландском Крайстчерче, в результате которых в общей сложности погибли 50 человек.