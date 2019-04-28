Я стараюсь отслеживать появление новостей и новых исследований, связанных с питанием. Но, хочу отметить, что мнения диетологов и врачей по поводу вреда или пользы компонентов какого-то продукта в основном меняются.

Вот приведу пример: когда-то в 90-е самым вредным органическим веществом были жиры. Все говорили: чтобы не навредить здоровью, нужно сократить их употребление. Позже еще большей угрозой для человеческого организма, по мнению ученых, стали белки, и диетологи заговорили о возможной норме их употребления. Если, дескать, превысить ее, может даже онкология развиться. Сегодня, по прогнозам некоторых диетологов, самыми неполезными стали углеводы. Точно так же, как одно время интернет пестрил публикациями о том, что огромный ущерб клеткам организма приносят генно-модифицированные продукты. Сейчас я понимаю, что подобные передачи и оповещения - это чаще всего лобби людей, которые получают за эту информацию какие-то субсидии.

Что же касается трансжиров, я думаю, их содержание в еде - это, как минимум, - повод для дискуссии в нашей стране. Конечно, я согласен, что маргарин, чипсы, гамбургеры, майонез токсичны для организма. Я ограничиваю употребление таких продуктов. "РГ" пишет, что в ЕС планируют сократить содержание искусственных трансжиров в продуктах. Я думаю, что Евросоюз вряд ли сделает что-то, чтобы навредить собственным гражданам и их здоровью. Поэтому, скорее всего, избавление от трансжиров - вполне оправданная инициатива.

Но тем менее я в этом вопросе готов прислушиваться только к мнению профессионалов. Не новоиспеченных блогеров-диетологов, а по-настоящему серьезных людей: к примеру, ученых из Российской академии наук, врачей, разбирающихся в реакциях организма на определенные вещества. Я всегда узнаю, что по этому поводу рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Кстати, это достаточно консервативная организация, которая утвердила рекомендации, они существуют уже около 10 лет, по поводу нормы употребления количества белков, жиров и углеводов в рационе, клетчатки и витаминов. В целом считаю, что в век интернета проблем стать грамотным в сфере питания нет. Просто стоит понимать: читать нужно не статьи модного блогера, а медицинские сайты, где, например, есть публикации ВОЗ.

Безусловно, я, как спортсмен, соблюдаю особую диету. Я уверен, что каждый человек приблизительно представляет, что такое вредные продукты, а что такое полезные.

К слову, выбор вредных и полезных продуктов не всегда зависит от возможностей потребителя, от его кошелька, это чаще вопрос исключительно выбора. Стоит вспомнить банальную, но правдивую фразу: "Мы - то, что мы едим". А что касается качества продукции, я противник усиления всяческих запретов, но обязательно должен быть очень жесткий контроль за производством товаров, как мне кажется. И еще законодательно необходимо, чтобы весь состав продуктов был написан на этикетке.

Подготовила Елена Кухтенкова.