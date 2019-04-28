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28.04.2019 19:59
Рубрика: В мире

Берег турецкий

Владимир Зеленский уже устал
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 94(7852)
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский вылетел на отдых в Бодрум. Между поеданием шашлыка - его гастрономические пристрастия описывают турецкие СМИ - и подготовкой XV фестиваля "Весело в Турции" он успевает заниматься международной и внутренней политикой. Занимается этим так, как привык это делать, то есть публикуя в соцсетях видеоролики и текстовые заявления. Оставшиеся на Украине сторонники Зеленского тем временем пытаются донести до избранного президента мысль о том, что если его отдых затянется, то победа превратится в поражение, как сказочная карета в тыкву.
Пока избранный президент Украины руководит мангалом, его штаб продолжает писать антироссийские комментарии. Фото: REUTERS Пока избранный президент Украины руководит мангалом, его штаб продолжает писать антироссийские комментарии. Фото: REUTERS
Пока избранный президент Украины руководит мангалом, его штаб продолжает писать антироссийские комментарии. Фото: REUTERS

Действительно, пока будущий глава украинского государства ждет своей инаугурации в солнечной Турции, его политические противники делают все, чтобы эта церемония состоялась после 28 мая - последней возможной даты роспуска парламента, либо не состоялась вообще. Центризбирком, сохраняющий верность действующему президенту Порошенко, затягивает публикацию официальных результатов голосования во втором туре, шатается кресло под главой Конституционного суда, главным действующим лицом инаугурации, и уже во вторник в Верховную раду может быть подан законопроект о сведении президентского поста до церемониальных функций. И депутатские голоса под этот закон найдутся: 278 народных избранников одобрили в прошлый четверг "тотальную украинизацию", что стало ударом по электорату Зеленского. Депутаты, не желающие идти на досрочные парламентские выборы, гарантированно проголосуют за превращение Украины в парламентскую республику, то есть за увеличение своего политического веса. Обещание Зеленского "анализировать" принятые Радой законы и расчет его советников на отмену решений парламента в судах, по большей части все еще контролируемых Порошенко, выглядят сложно реализуемыми. Ведь пока Зеленский в Турции жарит шашлык, судьи и депутаты делают выводы о его президентском потенциале и талантах политического бойца. И выводы эти не в пользу человека, очаровавшего 74 процента украинцев. Потому что сложно представить Наполеона, роль которого Зеленский исполнял в одной из комедий, предающегося житейским радостям на курорте, пока в Париже происходит конституционный переворот.

Пока Зеленский жарит шашлык, судьи и депутаты делают выводы о его президентском потенциале и талантах политического бойца

Зато в Турции Зеленский озаботился внешней политикой и проблемами российско-украинских отношений. С берегов теплого моря он "телеграммировал" исполненное патриотического пафоса и антироссийской риторики письмо в адрес президента России, в котором осудил упрощение перехода в российское гражданство для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Местные комментаторы - как сторонники Зеленского, так и его противники - сразу отвергли мысль, что этот текст был написан самим отпускником: слишком тот велик и переполнен идеологическими штампами, что указывает на человека, набившего руку на таких публикациях. "Надеюсь, Зеленского предупредили, что этот текст написал он", - комментируют запись избранного президента в соцсетях их украинские пользователи. Некоторые взяли на себя смелость напомнить Зеленскому, что записи в блогах в принципе не рассматриваются как официальная переписка. Авторство этого письма на Украине единодушно приписывают главному идеологу "штаба Зеленского" Дмитрию Разумкову - сыну одного из авторов книги "Украина не Россия", библии всех местных русофобов. Разумков, объединивший в своем лице роль вице-президента и пресс-секретаря Зеленского, настаивает на том, что Минские соглашения должны исполняться "на условиях Украины", курс "прочь от Москвы" будет продолжен, и оправдывает сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года политической целесообразностью. Местные СМИ уже нашли в числе советников и политтехнологов Зеленского эмиссаров Джорджа Сороса и установили связь "новых лиц украинской политики" с французским певцом глобализации и гуманитарных интервенций Бернаром-Анри Леви, организовавшим Зеленскому первую встречу с президентом Франции.

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