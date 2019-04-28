Власти Шри-Ланке продлили комендантский час

Власти Шри-Ланки продлили режим комендантского часа, который ввели 21 апреля. Он продолжится в течение сегодняшнего дня.

В городах Калмунай, Чавалакаде и Саммантурай на востоке страны действие комендантского часа отменят особым распоряжением, информирует Ada Derana.

Напомним, что 21 апреля в день празднования католической пасхи на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов в храмах и крупных отелях. Ответственность за содеянное взяла на себя террористическая организация ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Среди убитых есть иностранные граждане. Число жертв составило около 250-260 человек.