Новости

Власти Шри-Ланке продлили комендантский час 02:07
Вылетевший из Москвы самолет "Аэрофлота" вернулся из-за неисправности 01:43
Стали известны подробности стрельбы в американской синагоге 00:54
В США в результате стрельбы в синагоге есть пострадавшие 27.04.2019
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Москву 27.04.2019
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии 27.04.2019
Благодатный огонь прибыл в Россию 27.04.2019
Беспилотник КСИР Ирана снял на видео авианосец США в Персидском заливе 27.04.2019
В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок 27.04.2019
Эрнст: Нельзя позволить, чтобы на честность "Голоса" была брошена тень 27.04.2019
Даниил Квят: В Баку нужно рисковать, чтобы выжимать максимум 27.04.2019
Скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь 27.04.2019
Зеленский предупредил о выступающих от его имени аферистах 27.04.2019
Актриса Зинаида Кириенко рассказала о последних днях Элины Быстрицкой 27.04.2019
Немецкий политик раскритиковала противников "Северного потока-2" 27.04.2019
Видео: Эмилия Кларк притворилась Джоном Сноу 27.04.2019
Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в "Дружбе" 27.04.2019
Внук Шолохова рассказал о своем знакомстве с Элиной Быстрицкой 27.04.2019
В Омске из КЦ из-за пожара эвакуировали тысячу посетителей 27.04.2019
Минск: караван эстафеты "Пламя мира" отправился в Рим 27.04.2019
Российский альпинист установил флаг "Мстителей" на Эльбрусе 27.04.2019
Netflix сделает из "Омерзительной восьмерки" Тарантино телесериал 27.04.2019
В горах Сочи объявили лавинную опасность 27.04.2019
Трейлер: "Дэдвуд" от авторов "Игры престолов" и "Настоящего детектива" 27.04.2019
В Страсбурге полиция применила слезоточивый газ 27.04.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Что можно и что нельзя делать на Пасху
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
28.04.2019 02:07
Рубрика: В мире

Власти Шри-Ланке продлили комендантский час

Власти Шри-Ланки продлили режим комендантского часа, который ввели 21 апреля. Он продолжится в течение сегодняшнего дня.

Фото: ISHARA S. KODIKARA / AFP
СМИ: В Шри-Ланке задержали радикала с 6,5 килограммами взрывчатки

В городах Калмунай, Чавалакаде и Саммантурай на востоке страны действие комендантского часа отменят особым распоряжением, информирует Ada Derana.

Напомним, что 21 апреля в день празднования католической пасхи на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов в храмах и крупных отелях. Ответственность за содеянное взяла на себя террористическая организация ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Среди убитых есть иностранные граждане. Число жертв составило около 250-260 человек.

В мире Юго-Восточная Азия Шри-Ланка Взрывы на Шри-Ланке
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Благодатный огонь прибыл в Россию
Песков: "Прямая линия" с Путиным будет летом
Путин согласился с мнением о победе Асада
При крушении Як-18 погиб глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока
Премьер поручил провести проверку загрязнения нефти в "Дружбе"