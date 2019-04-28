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28.04.2019 04:37
Рубрика: В мире

Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Канаде

Не менее 73 человек заразились сальмонеллезом в Канаде. Вспышка этой кишечной инфекции зафиксирована в шести регионах страны. Большинство заболевших проживает в Британской Колумбии.

У посетителей суши-бара в Оренбуржье выявили сальмонеллез

Около 20 человек были госпитализированы, телеканал CBC. Власти страны начали расследование по выявлению возможных зараженных продуктов питания. Источником кишечной инфекции, по предварительной информации, могли стать замороженные профитроли и эклеры.

Сальмонеллез - острая кишечная инфекция, которую вызывают бактерии Salmonella. Заразиться можно через пищу. Признаки сальмонеллеза - рвота и обильный, жидкий, как вода, стул. Одна из опасностей инфекции заключается в том, что она приводит к быстрому обезвоживанию организма, падению давления. Бактерия способна долгое время сохраняться как в открытом, так и закрытом пространстве, а ее разносчиком могут быть не только яйца, но и мясо, колбасные изделия, молоко и другие продукты.

В мире Северная и Центральная Америка Канада
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