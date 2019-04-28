Вышел новый роман Захара Прилепина "Некоторые не попадут в ад"

Появление "романа-фантасмагории" Захара Прилепина "Некоторые не попадут в ад" (изд. "АСТ") поставило литературных критиков в неловкое положение. С одной стороны, обойти молчанием выход новой книги одного из самых известных русских писателей невозможно. С другой - он весь посвящен тому, что им хотелось обходить молчанием и дальше - участию Прилепина в боевых действиях на Донбассе.

Уже по одному этому можно заключить, что мы имеем дело с настоящим произведением искусства. Которое ведь и должно раздражать. А иначе это салон и гладкопись. От которой Прилепин бежит прочь - к жизни. Ради чего и поехал на Донбасс. Сперва - с гуманитарными конвоями, а потом - в качестве "замполита", официально - заместителя командира батальона, держащего участок фронта на "линии соприкосновения" с представителями противоположной стороны, которых автор называет не иначе как "наш несчастный неприятель".

Фактически этот батальон создав и экипировав. И провел там "четыре зимы, три лета". Делая вместе со своими товарищами по оружию то, что дОлжно делать. А теперь описывает это в своей фирменной брутально-нежной стилистике, то припадая к "окопной правде", то взмывая в патетическое поднебесье.

Сам Прилепин не раз яростно отрицал эту связку - "поехал на Донбасс, чтобы было о чем писать". Сам он, похоже, искренне хотел стать частью чего-то большого и важного, стоять плечом к плечу с лидерами "русской весны", в первую очередь - c редко называемым по имени Главой, то есть Александром Захарченко.

В этих людях Прилепин - писатель же! - прозревал извечных русских героев: князя Игоря, Ивана Болотникова, Герасима Курина... Но на протяжении всей книги постоянно, хоть и не всегда осознанно, подчеркивает: он, конечно, "свой" для всех этих бравых ребят с позывными, похожими на псевдонимы рэперов, но все-таки у него, писателя Захара Прилепина, есть в жизни и другое измерение.

И это оставляет от книги двойственное ощущение.

Дело не в том, что герой-рассказчик книги, то есть сам Прилепин, старше и чисто житейски благополучнее всех прочих. И уж точно не в том, что и его непосредственные сослуживцы, и громовержцы-командиры, и пограничники, которым он предъявляет документы, его книг не читают. А в том modus operandi, который у писателя-политрука как-то сам собой сложился. Да, он заместитель командира батальона, но при этом его постоянно выдергивают в Донецк для "решения вопросов" с верхушкой ДНР. Сегодня пластается на передовой, завтра в Белграде братается с Кустурицей и пьет шампанское с директором Русского дома в Швейцарии.

Прилепин горячо отвечал на подобные упреки, что якобы был единственным медийным лицом ДНР, что его вояжи и посиделки в хоромах были действенным способом легализации непризнанной республики. И что командиры и бойцы это понимали и ценили. Но Прилепин не функция, а живой и тонко чувствующий - писатель же! - человек. И такая двойственность не может не сказываться на восприятии происходящего, на размывании его реальности.

Прилепин это понимает. И не зря дает своему мемуару подзаголовок "роман-фантасмагория". Какая ж "фантасмагория", если все подлинное, с именами и датами? Но автор "Саньки" и "Обители" совершенно точен.

Его книга - фантасмагория, потому что описывает фантасмагорический мир. В котором с врагами можно не только перебрасываться "вундер-вафлями", но и переругиваться в фейсбуке. В котором на передовую можно отправиться на собственном "Лендкрузере". И по дороге закупить "для ребят" сигарет и колбасы в продмаге, который, оказывается, прекрасно продолжает работать, пока прилепинские герои воюют.

Апофеоз фантасмагории - недолго, на одну ночь, "принятое решение" о назначении Прилепина премьером ДНР.

Но нового д Аннунцио (недолгое время диктаторствавшего в итальянско-хорватской Риеке) из Прилепина не вышло:

"Уже в первом часу позвонил Сашка Казак: Захар, все вроде бы отменяется; <...> весь вчерашний вечер и всю ночь Батя отстаивал свою независимость, и Ташкента заодно, и не просто потому, что на Ташкента слишком многое было завязано, - а из принципа; и, кажется, отстоял".

Это "кажется" - самая характерная черта донбасской фантасмагории Прилепина. Здесь военные приказы, от которых зависят жизни десятков людей, передаются анонимно, голосом на мобильник; важнейшие решения, от которых зависят судьбы тысяч, принимаются кивком головы или просто молчаливым не-отрицанием, точные сведения заменяются многозначительными намеками.

Окончание прилепинских "четырех зим, трех лет" на Донбассе совпало с убийством Захарченко 31 августа 2018 года. Но они кончились бы и без того.

Прилепин уехал не только домой, к жене и детям, но к своему письменному столу. Место писателя там, а не в окопе. Это банальность и общее место - но уж это-то не иллюзия. И откровенная книга Захара Прилепина еще раз это доказывает.