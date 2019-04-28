Взять студенту академический отпуск будет проще

Правила предоставления академического отпуска для студентов вузов и колледжей меняются.

Напомним, академический отпуск могут дать студентам вузов или колледжей, курсантам, ординаторам по медицинским, семейным и иным обстоятельствам на срок до двух лет. Разрешается брать академический отпуск неограниченное количество раз.

Что является основанием для отпуска? "Личное заявление, а также заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в случае призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание предоставления академического отпуска".

Если раньше со студента требовали лично явиться с документами в деканат, то сейчас Министерство высшего образовании и науки предлагает упростить процедуру и разрешить присылать бумаги с доверенным лицом, по обычной почте или электронной. Проект приказа сейчас находится на общественном обсуждении.

Кажется, мелочь? Ничуть. Допустим, вы заболели, уехали в другой город делать операцию, задержались, а на носу сессия. Не явились на экзамены, не прибежали в деканат со справками - до свидания! Если поправки будут приняты - студентам станет проще оформлять академотпуск.