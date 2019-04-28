За ввоз книг из РФ на Украину выписаны штрафы на сумму $12,5 тыс.

Госкомтелерадио (Государственный комитет телевидения и радиовещания) Украины за первые три месяца 2019 года выписал за ввоз книг с территории России в эту страну штрафы на сумму 333,8 тысячи гривен (около 12,5 тысячи долларов), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу данного ведомства.

Всего чиновниками Гостелерадио было составлено восемь протоколов о наложении подобных штрафов и изъятии данной продукции из оборота. Кроме того, в сообщении указывается о том, что надзорное ведомство сроком на три года запретило выдачу лицензий на ввоз на Украину продукции российских издательств, которые выпускают материалы якобы "антиукраинского содержания". Также было приостановлено действие 12 тысяч ранее выданных россиянам разрешений.

Так, в конце марта Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в эту страну российских книг по экономике и менеджменту. Чиновники посчитали, что в них якобы рекламируется деятельность российских компаний, которые оказались в этой стране под санкциями.

Также был запрещен ввоз на Украину переведенной с английского языка книги Росса Геддеса "IPO и последующие размещения акций" из-за того, что в предисловии издателя содержались цитаты из выступлений президента России Владимира Путина.

Напомним, что в 2017 году вступил в силу указ по предоставлению разрешений на ввоз издательской продукции из России. После этого Госкомтелерадио выдало 3 018 отказов в выдаче подобных разрешений. В прошлом году надзорное ведомство запретило ввоз на Украину почти полумиллиона книг, выпущенных в России, а также запретило прокат 780 фильмов и сериалов российского производства, некоторые из них, к слову, снимались в свое время на Украине.

При этом большинство украинцев считает подобный запрет "бессмысленным" и "неоправданным".