В воскресенье завершился двухкруговой турнир регулярного чемпионата интернациональной Единой лиги, теперь уже известны все пары соперников по четвертьфиналу, который начнется в первых числах мая. Точный календарь станет известен чуть позднее.

В стартовом раунде плей-офф встретятся: (1) ЦСКА - (8) БК "Нижний Новгород", (4) "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - (5) "Зенит" (Санкт-Петербург), (2) УНИКС (Казань) - (7) "Калев" (Таллин, Эстония), (3) "Химки" (Московская область) - (6) "Астана" (Нур-Султан, Казахстан). Перед названиями команд указано место участника турнира с выбыванием в "регулярке".

Серии пройдут до трех побед по классической для России схеме "2-2-1". Наиболее интересным представляется соперничество между соседями по таблице - краснодарский "Локо", уволивший за сезон в поисках лучшей игры двух наставников, нацелен взять верх над прошлогодним бронзовым призером "Зенитом", совершившем только одну замену рулевого. Теперь так: американец Боб Доневальд против работающего в Питере испанца Жоана Пласы.

В матчах последнего тура отметим самую крупную в этом сезоне победу "Химок". Подмосковный клуб на своей площадке разгромил "Парму" из Пермского края с разницей в 34 очка - 97:63. У победителей лучшим бомбардиром стал Алексей Швед (21 очко), минимально отстает от него Джордан Мики (20).

Хозяева площадки основной удар по сопернику нанесли в середине игры. Суммарный счет второй и третьей четвертей - 49:21.

- Конечно, я рад этой победе, хотя она нам практически ничего и не давала - мы все равно оставались на третьей позиции в таблице, - констатировал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Химок", олимпийский чемпион-1988 в составе сборной СССР литовец Римас Куртинайтис. - Но мы играем и для зрителей, и для себя, и очень приятно, что этот - один из немногих примеров в нынешнем сезоне, когда команда четко придерживалась заготовленного плана. Если говорить в цифрах, то наш план заключался в том, чтобы не дать сопернику выиграть подбор, не дать забить больше 60 очков. Примерно такие цифры и получились. Особенно хочу отметить наши действия в обороне.

Вот результаты остальных матчей заключительного тура: "Зенит" - "Астана" - 103:95 в дополнительной пятиминутке, "Енисей" (Красноярск) - "Автодор" (Саратов) - 88:84, БК "Нижний Новгород" - "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - 77:70, "Зелена-Гура" (Польша) - УНИКС - 73:82, ВЭФ (Рига, Латвия) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 75:71. В этом туре не принимали участия действующий чемпион, снова первый номер посева плей-офф ЦСКА и эстонский "Калев".

Среди команд, не попавших в лучшую восьмерку и уже завершивших сезон в Единой лиге, места с 9-го по 14-е распределились в следующем порядке: "Енисей", ВЭФ, "Автодор", дебютант соревнований "Зелена-Гура", "Парма" и "Цмоки-Минск".

Мужская Евролига

Цска в восьмой раз подряд пробился в "Финал четырех". Армейцы в серии плей-офф одолели испанскую "Басконию" из Витории - 3-1 по победам. Два решающих матча москвичи выиграли на выезде.

Счет четвертой встречи - 92:83. Но эти цифры нисколько не передают драматизм творившегося на той самой площадке, которой в принимать "Финал четырех". ЦСКА приехал в Страну басков, сенсационно проиграв домашний матч стадии плей-офф - такого с "красно-синими" не случалось добрый десяток лет. И в Витории они встретили ровно то, что ожидали, - высококлассного оппонента и переполненный, громкий и неумолкающий зал. Люди здесь действительно любят баскетбол и свою "Басконию", при этом отлично разбираются во всех нюансах игры. Собственно, именно страсть местных жителей стала одной из главных причин, почему городу с населением меньшим, чем в Химках, доверили проводить столь глобальное событие, как "Финал четырех".

Невероятная поддержка помогла "Басконии" долгое время лидировать, и по ходу третьей четверти их преимущество достигло критической отметки в 12 очков. Но армейцы смогли наладить железобетонную защиту - в заключительной четверти "Баскония" почти восемь минут не могла поразить кольцо. И в итоге проиграла, завершив сезон Евролиги под аплодисменты зала - болельщики оценили волю к победе со стороны команды.

Главным снайпером вновь стал Нандо Де Коло, набравший на этот раз 27 очков. За два матча получилось 55. Евролига признать француза самым ценным игроком этой части раунда плей-офф.

В первый день "Финала четырех" 17 мая ЦСКА ждет встреча с действующим обладателем трофея мадридским "Реалом". Во втором полуфинале стамбульский "Фенербахче" сразится с победителем пары "Эфес" (Турция) - "Барселона" (Испания).

Подготовил Илья Зубко, Витория - Москва.