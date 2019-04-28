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28.04.2019 19:17
Рубрика: Общество

Офис укрепит иммунитет

Здоровье сотрудников укрепят прямо на работе
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 94(7852)
К 2022 году 33,2 миллиона работников будут охвачены корпоративными программами по укреплению здоровья. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на церемонии награждения всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Она пояснила, что к августу минздрав разработает для работодателей модельные корпоративные программы с лучшими практиками по укреплению здоровья работников на производстве. С 2022 года они будут применяться по всей стране. А к 2024 году планируется улучшить условия труда в отношении 2,3 миллиона рабочих мест.

Минтруд при этом уже утвердил комплекс мер по стимулированию работодателей и работников к улучшению условий труда, сохранению здоровья работников и мотивированию их к ведению здорового образа жизни.

Фото: iStock
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По словам замглавы ведомства Григория Лекарева, комплекс позволит систематизировать и структурировать основные мероприятия по обеспечению охраны труда и здоровья людей в процессе трудовой деятельности, снизить производственный травматизм и профессиональную заболеваемость до уровня экономически развитых стран. В комплекс входит несколько разделов, в частности, предупреждение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. "Этот раздел включает в себя первоочередные меры, направленные на модернизацию системы управления охраной труда, а также обязательного социального страхования, - рассказал Григорий Лекарев. - По нашему мнению, это обеспечит внедрение предупредительной модели управления охраной труда и повысит эффективность профилактических мероприятий в системе обязательного социального страхования, в том числе с помощью своевременного выявления ранних признаков воздействия вредных производственных факторов и принятия необходимых профилактических мер".

Минздрав разработает для работодателей модельные корпоративные программы с лучшими практиками по укреплению здоровья работников

Другой раздел содержит меры, которые повысят заинтересованность работодателей к улучшению условий труда. Также будут усовершенствованы методология и процедуры предварительных медосмотров, распространены лучшие практики по снижению производственного травматизма.

Как отметила Голикова, вопросы сохранения здоровья на производстве и популяризации принципов здорового образа жизни находятся на особом контроле правительства. И сейчас страна подходит к тому, чтобы реализовать лучшие принципы цеховой медицины, созданные еще в СССР.

Кто ищет вторые заработки

Конкурс организаций высокой социальной эффективности помогает выявлять и распространять лучшие практики по решению социальных задач. В 2018 году в нем приняли участие больше 2000 компаний самого разного профиля - от образования до атомной энергетики. "Радует, что столь многие работодатели следуют принципам социальной ответственности в своей деятельности: предоставляют дополнительную социальную защиту работникам, развивают инфраструктуру территорий, поддерживают нуждающиеся категории граждан, способствуют укреплению социального партнерства. Крайне важно, чтобы менеджмент российских предприятий был заинтересован не только в получении прибыли, но и в социальном развитии общества", - сказала вице-премьер.

Общество Здоровье Правительство Минздрав
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