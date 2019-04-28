Новости

На складе "Магнита" под Воронежем ликвидировали открытое горение 11:15
Эксперты рассказали об опасности второго Чернобыля на Украине 11:00
"Зенит" - "Крылья Советов" - онлайн-трансляция матча РПЛ 10:55
Пугачева встретилась с проигравшими в финале "Голоса" детьми 10:51
В Краснодаре суд оставил под стражей хирурга-"Франкенштейна" 10:46
Неймар ударил болельщика после финала Кубка Франции 10:36
В Уфе студент за рулем иномарки насмерть сбил пешехода 10:27
В Сургуте от крупного пожара пострадали дома и автомобили 10:20
Новосибирец сделал пасхальное яйцо высотой в миллиметр 09:58
В Приамурье полицейским пришлось стрелять при задержании нарушителя 09:53
В Петербурге по факту крушения катера возбуждено уголовное дело 09:41
СМИ узнали новые сроки возвращения Opel в Россию 09:28
В Британии предупредили о возможных терактах ИГИЛ на мировых курортах 09:24
Полиция штата Теннеси начала розыск подозреваемого в пяти убийствах 08:56
Арктический воздух принесет похолодание в Москву 08:33
Приамурским лесным пожарным помогут спасатели из Хабаровска 08:27
Видео: лестница влетела в лобовое стекло машины 08:20
Роспотребнадзор предостерег от поездок в Нигерию из-за лихорадки Ласса 08:03
Ученые рассказали, как не допустить активности "спящего" рака 07:10
Самолет авиакомпании EasyJet вынужденно приземлился в Манчестере 07:03
Крупный пожар произошел в Воронежской области 06:26
Прогулочный катер перевернулся в Финском заливе 05:59
Четыре человека погибли при падении строительного крана в Сиэтле 05:26
Трамп выразил соболезнования по поводу стрельбы в синагоге 05:16
Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Канаде 04:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Что можно и что нельзя делать на Пасху
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
28.04.2019 10:55
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Онлайн-трансляция матча "Зенит" - "Крылья Советов"

Текст: Дмитрий Хохлов

В рамках 26 тура чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" примет на своем новом стадионе самарские "Крылья Советов".

У этого поединка - не самая громкая афиша, но он очень важен с точки зрения распределения мест в турнирной таблице. Только потеря очков "Зенитом" оставляет шанс на сохранение интриги в первенстве. При этом и "Крылья" крайне мотивированы - команда Миодрага Божовича хорошо начала, но постепенно скатилась в "зону вылета".

Фото: Михаил Синицын / РГ
Максим Боков: У ЦСКА всегда есть и будет дух победителя

Кстати, для нынешнего состава "Крылышек" встречи с "Зенитом" очень принципиальны. В нем собраны сразу шесть экс-игроков питерского клуба (Ткачук, Шейдаев, Канунников, Корниленко, Зиньковский и Карпов) и несколько бывших спартаковцев (Самедов, Ананидзе, Шишкин, Зотов, Тимофеев). А Божович, по слухам, год назад мог возглавить "Зенит", но в итоге остался в тульском "Арсенале".

У "Зенита" сегодня точно не сыграют травмированные Далер Кузяев, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио и дисквалифицированный Вильмар Барриос. У их соперника в лазарете Никита Чичерин и Срджан Мияилович. Обслужит встречу московский арбитр Алексей Еськов.

Начало матча и нашей онлайн-трансляции - 16:30.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Спортивные организации Футбольные клубы "Крылья Советов" Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Средняя Волга СЗФО Санкт-Петербург ПФО Самарская область Самара Чемпионат России по футболу - 2018/2019 Спортивные онлайн-трансляции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Крупный пожар произошел в Воронежской области
Прогулочный катер перевернулся в Финском заливе
Стали известны подробности стрельбы в американской синагоге
Байден опередил Трампа в опросе избирателей
Пугачева встретилась с проигравшими в финале "Голоса" детьми