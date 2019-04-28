В рамках 26 тура чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" примет на своем новом стадионе самарские "Крылья Советов".

У этого поединка - не самая громкая афиша, но он очень важен с точки зрения распределения мест в турнирной таблице. Только потеря очков "Зенитом" оставляет шанс на сохранение интриги в первенстве. При этом и "Крылья" крайне мотивированы - команда Миодрага Божовича хорошо начала, но постепенно скатилась в "зону вылета".

Кстати, для нынешнего состава "Крылышек" встречи с "Зенитом" очень принципиальны. В нем собраны сразу шесть экс-игроков питерского клуба (Ткачук, Шейдаев, Канунников, Корниленко, Зиньковский и Карпов) и несколько бывших спартаковцев (Самедов, Ананидзе, Шишкин, Зотов, Тимофеев). А Божович, по слухам, год назад мог возглавить "Зенит", но в итоге остался в тульском "Арсенале".

У "Зенита" сегодня точно не сыграют травмированные Далер Кузяев, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио и дисквалифицированный Вильмар Барриос. У их соперника в лазарете Никита Чичерин и Срджан Мияилович. Обслужит встречу московский арбитр Алексей Еськов.

Начало матча и нашей онлайн-трансляции - 16:30.