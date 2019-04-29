1 мая погода ожидается прохладная, но без осадков

29 апреля в медиа-центре "Российской газеты" состоялась пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда "Погода на майские праздники".

Москва, Московская область

Как рассказал в ходе пресс-конференции Роман Вильфанд, 1 мая осадков не ожидается. Ночью в Москве от 0 до плюс 2 градусов. По области - до минус 3 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, достаточно прохладный, но не очень сильный. Днем температура повысится до 14-16 градусов за счет того, что солнечные лучи будут прогревать воздух.

2 мая возможны небольшие кратковременные дожди. Ночные температуры повысятся до 3-5 градусов, а дневные температуры чуть-чуть понизятся, по сравнению с 1 мая, до 12-14 градусов.

3 мая восстанавливается комфортный режим погоды, и температура ночью ожидается 1-6 градуса, днем - 15-20. Осадков не ожидается.

4 мая - преимущественно без осадков, но местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночные температуры будут 5-10 градусов, дневные - 17-20 градусов.

В дальнейшем понижения температуры до заморозков не ожидается. Температура будет около 18-20 градусов, и ночные температуры 5-10.

Южный федеральный округ

В Ростове-на-Дону преобладающая температура днем 21-23, в Ставрополе и Краснодаре – 23-26, в Симферополе, Нальчике и Черкеске – 22-24. В этих городах ожидается аномалия средней суточной температуры на 2-4 градуса выше многолетних значений.

На южном побережье Крыма и в Сочи, в Ялте и в Евпатории температурный фон: днем 20-22 градуса, а в Сочи 19-24, кратковременные дожди.

Уральский федеральный округ

Первые три дня мая будут по-настоящему холодные, к 4-6 числу температура повысится до многолетних значений, и даже будет на один градус больше этих значений. Температура в Екатеринбурге 1 мая всего-навсего плюс 7 градусов, в Челябинске и Кургане плюс 10. 5 мая ожидается повышение температуры в этих городах до 20-25. В Ханты-Мансийске и Салехарде 1 мая ночью - 0, днем - плюс 5. Это ниже нормы на 3-5 градусов.

Сибирский федеральный округ

В южной половине округа, это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская, Алтайский край, Республика Алтай, Хакасия и Тыва, центральные и южные районы Красноярского края, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, и преобладающая температура ночью от минус 3 до плюс 2. Дневная тоже не высокая: плюс 5-10. А к 5 мая температура в этих регионах повысится до 10-15, на юге Томска и Новосибирска даже до 18-20 градусов. В Иркутской области понижение температуры. Там сейчас очень жарко. Температура понизится 1 мая до 18-23, а 5 и 6 мая до 6-11 градусов.

Дальневосточный федеральный округ

На юге Дальнего Востока ожидается погода с кратковременными дождями, температура воздуха ночью - плюс 1-6, днем - плюс10-15.

1 мая в Якутске плюс 8, в Анадыре плюс один, в Магадане плюс 7, в Хабаровске и Биробиджане 11-13, во Владивостоке плюс 15 градусов.

Европа

В предстоящие 7-10 дней в Европе прогнозируется неустойчивая погода. 30 апреля, в последний день этого месяца, будет теплее, чем обычно ожидается в Скандинавии. А вот в Италии, Хорватии, Словении, Австрии, Баварских Альпах - ветрено, прохладно и дожди. Ожидаются дожди в Чехии и Польше. 1 мая зона непогоды переместится в Боснию, Сербию, Болгарию, Румынию. На Севере Греции будет немного прохладнее. И прохладнее будет даже на побережье Туниса: на Севере африканского континента тоже не очень комфортно.

2 мая ветрено в Болгарии и Румынии. 3 мая вторая волна непогоды уже переместится, в Скандинавские страны: в Финляндию, Норвегию, в Швецию. 4 мая ветрено, прохладно, с небольшими и умеренными дождями будет уже в Германии, Бельгии, Нидерландах и Польше. В общем, на редкость неустойчивая погода, более неустойчивая, чем в наших регионах, чем на Европейской территории России.

5 мая понижение температуры на востоке Франции, в Швейцарии, Австрии, Чехии, Словакии, Словении, Хорватии и Боснии.

Очень жаркая погода стоит в Египте. В Каире 33-38. В Хургаде - 33-36. И температура воды 24-26 градусов.

Прогноз погоды на 9 мая

"До 9 мая - 10 дней. Холодной погоды в этот день мы не прогнозируем, но это - предварительные ансамблевые прогнозы. И каждый день, конечно, мы будем корректировать этот прогноз, - рассказал Роман Вильфанд. - Об осадках говорить сложно. Хотя вероятность того, что погода будет более облачной, да, она существует. Но похолодания заметного, с заморозками мы не ожидаем. Преобладающая температура 15-18 градусов".

Прогноз на лето

"Пока практически на всей территории страны температурный фон ожидается около и выше нормы", - прокомментировал Роман Вильфанд.