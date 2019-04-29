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29.04.2019 17:59
Рубрика: Экономика

Отчет пошел

30 апреля - последний срок сдачи налоговой декларации
Текст: Юлия Кривошапко
У граждан остался один день, чтобы сообщить налоговой службе о доходах, полученных в 2018 году. Последний срок сдачи декларации - 30 апреля.
Справиться с заполнением декларации гражданам помогут специальные электронные сервисы Федеральной налоговой службы. Фото: Photoxpress Справиться с заполнением декларации гражданам помогут специальные электронные сервисы Федеральной налоговой службы. Фото: Photoxpress
Справиться с заполнением декларации гражданам помогут специальные электронные сервисы Федеральной налоговой службы. Фото: Photoxpress

Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически - он удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев граждане должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговую службу декларацию по форме 3-НДФЛ.

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В числе тех, кому нужно успеть сделать это до 1 мая, граждане, которые в 2018 году продавали недвижимость или автомобили, находившиеся в собственности меньше минимального срока владения (три года - для транспортного средства и пять лет - для квартиры или дома), получали дорогие подарки не от близких родственников или доходы из-за границы, выигрывали в лотерею, сдавали имущество в аренду. Также подать налоговую декларацию должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.

Отчитаться можно как в бумажном, так и в электронном формате: скачать на сайте ФНС программу "Декларация", которая поможет подготовить документы, или сформировать декларацию через личный кабинет налогоплательщика. Федеральная налоговая служба рекомендует выбирать последний вариант. Программа автоматически переносит в декларацию персональные сведения о налогоплательщике и сведения о полученных им доходах.

Для удобства пользователей есть подсказки, что позволяет избежать ошибок. Для отправки заполненной декларации через личный кабинет потребуется оформить электронную цифровую подпись (ЭЦП). Сгенерировать ее можно бесплатно в закладке "Получить ЭП".

Декларация может подаваться только для получения налогового вычета. В этом случае ее разрешается сдать в любое время в течение года

Если речь о бумажном варианте, то передать налоговую декларацию можно лично по месту своего учета (постоянному месту жительства) через представителя или по почте с описью вложения. В этом случае датой представления декларации считается дата отправки корреспонденции. Если это 30 апреля, можно не переживать. Даже если доставка займет несколько дней или даже более продолжительное время, никаких санкций не будет.

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Для налогоплательщиков, нарушивших сроки предоставления деклараций, предусмотрены штрафы: 5 процентов не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц (но не более 30 процентов и не менее тысячи рублей).

С 2019 года действует новая форма декларации по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) - форма 3-НДФЛ. Она состоит из трех обязательных к заполнению основных листов (титульного листа, разделов 1 и 2), остальные показатели вынесены в отдельные приложения к ней и заполняются при необходимости. В новой декларации больше нет листов с буквенной нумерацией - именно они теперь стали приложениями.

При этом представление налоговой декларации не означает необходимость незамедлительной уплаты налога. Это можно будет сделать до 16 июля.

Налоговая декларация может подаваться только для получения налогового вычета. Под ним подразумевается сумма, уменьшающая размер дохода, с которого уплачивается налог на доходы физлиц. В некоторых случаях под налоговым вычетом также понимается возврат части ранее уплаченного налога, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на образование, лечение, страхование.

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Если речь идет именно о такой ситуации, требование о сдаче декларации до 30 апреля не действует: ее можно направить в налоговые органы в любое время в течение года.

Однако налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2018 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок - не позднее 30 апреля 2019 года.

Работодателей тоже касается
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30 апреля - последний день и для подачи работодателями расчетов по страховым взносам за первый квартал 2019 года.

Отчетность принимается как на бумаге, так и в электронном виде. Правильность заполнения таких расчетов можно проверить с помощью программ "TESTER" и "Налогоплательщик ЮЛ", напоминают в Федеральной налоговой службе.

Несвоевременное представление расчета по страховым взносам - основание для приостановления операций по банковским счетам плательщика в течение 10 дней по истечении установленного срока. За непредставление расчетов вовремя предусмотрен штраф.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС НДФЛ и налоговые декларации
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