Антициклон принесет в Москву прохладную и солнечную погоду

В столичном регионе под воздействием северного антициклона будет солнечная, но прохладная погода. Максимально воздух прогреется до +14 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области. По данным синоптиков, дождя сегодня не будет, а вот атмосферное давление начнет расти и достигнет 754 мм рт ст.

"Температурный фон, как и днем ранее, будет соответствовать не концу апреля, а середине этого месяца: в светлое время суток не выше +14, в ночные часы слабый плюс: +2...+4 градуса, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Аналогичная погода сохранится и в последний день апреля".

Кстати, 29 апреля 2012 года воздух в Москве прогрелся до +28,9 градуса. А в 1884 году в этот же день столбик термометра опустился до отметки -8 градусов.