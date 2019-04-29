Беспилотное такси может перевернуть представление о передвижении

Первое публичное испытание беспилотного летающего такси китайской фирмы EHang, которое состоялось на стадионе в Вене, заставило многие страны вспомнить о планах внедрения самого необычного вида городского транспорта. Беспилотник, созданный по схеме квадрокоптера с восемью парами винтов по углам и пассажирской кабиной наверху центрального корпуса, обещает перевернуть представление о передвижении.

Тот факт, что разработчики уже не боятся показывать свои труды публике и даже берут в показательный подъем желающих (сами полеты пока запрещены), о многом говорит.

Например, в прошлом году попытка российского стартапа Bartini испытать прототип беспилотного такси в России закончилась фиаско. Беспилотный электросамолет с вертикальным взлетом и посадкой рухнул в сугроб спустя несколько секунд. Планы, однако, были грандиозные. Но генеральный директор Bartini Илья Ханыков не спешит опускать руки: "Это была демонстрация интеграции технологий, транспондера, площадки, процедуры, города, служб. Мы успешно показали первый шаг на пути создания единого технологического комплекса для работы аэротакси. Вынужденная посадка (не падение) лабораторной модели отвлекло внимание от системы в целом", - рассказал Илья Ханыков "Российской газете".

Многие одержимы идеей увидеть летающее такси еще с 1997 года, когда на экраны вышел фильм "Пятый элемент". В нем наиболее ярко показана модель летающего транспорта. Символично, что футуристичные машины имеют традиционную желтую расцветку такси.

Сегодня это уже отнюдь не мечта, а настоящая реальность. Над технологией помимо китайской фирмы EHang работают несколько крупных мировых корпораций, включая Boeing и Airbus.

Успешные испытания первого прототипа воздушного такси модели Ehang 184 прошли еще в 2017 году в Дубае (ОАЭ). Там разработка беспилотного летательного такси входит в правительственную программу по развитию эмирата. В Дубае серьезно настроены внедрить подобный транспорт. В прошлом году к этой теме обратились на 6-м Всемирном правительственном саммите. Воздушное такси правительство видит, в первую очередь, как экологически чистый вид транспорта, поскольку тот работает на электричестве. Согласно проекту, максимальная длительность полета не превысит 30 минут, а максимальная скорость - 100 км/ч. Потолок высоты полета составит две тысячи метров.

Дубай, как и другие мегаполисы, изнывает от пробок. Летающие автомобили и многоуровневые воздушные дороги помогут кардинально решить эту проблему и избавить человечество от пробок. Но даже если допустить вероятность распространения моделей, прошедших успешные испытания, городское пространство всех мира еще не готово тестировать подобные полеты.

Марина Майорова, руководитель Центра компетенций "Искусственный интеллект и машинное обучение" ИТ-компании КРОК, уверена, что для быстрого развития технологии для массового применения должна полностью поменяться инфраструктура, а представители правительства разных стран должны изменить законодательство.

По словам Наиры Овакимян, профессора Иллинойсского университета, о беспилотном летающем транспорте начали задумываться в начале XXI веке, поскольку появились новые проблемы. В частности, ухудшилась экология. Самолеты все больше загрязняют транспорт. Авиакомпании стараются сделать их более экологичными и безопасными, но этого не всегда удается добиться. "Летающие авто - настоящая революция. Автомобили над дорогой позволят быстро прилететь в другой город, например на шопинг, и вернуться обратно", - отмечает Овакимян.

При этом, по ее словам, в случае с воздушными технологиями все разработки делятся на безопасные и опасные. Летающие автомобили должны гарантировать недопущение кибератак. Ведь если преступник завладеет системой управления, пассажир с легкостью будет сброшен вниз. Поэтому мультимодальные системы должны работать с быстро изменяющимися режимами. "Это могут быть как классические атаки по беспроводным каналам, включая атаки вроде "распределенного отказа в обслуживании" (DDoS), так и физические. Например, в 2016 году один из участников фестиваля реконструкторов сбил летающий дрон, снимавший происходящее, копьем", - заключил Лука Сафонов, руководитель лаборатории практического анализа защищенности "Инфосистемы Джет".

Уже сейчас летающие дроны, а именно этим по сути и является беспилотное такси, чувствительны к любым помехам. Добавляются случайные факторы в виде птиц, ветра, сооружений и деревьев. Так что и без направленных атак хакеров такая технология пока довольно "сырая" и опасная для перевозки людей.