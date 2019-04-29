Бизнес предупредил о риске закрытия небольших магазинов

Бизнес-ассоциации выступили против предложения минфина отменить специальные налоговые режимы (единый налог на вмененный доход, ЕНВД, а также патентную систему) для продавцов, которые продают товары, подлежащие обязательной маркировке. По их мнению, это может привести к закрытию маленьких магазинов.

Предложение содержится в проекте поправок в Налоговый кодекс, опубликованном минфином в марте. Обращения на имя первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова о недопустимости запрета ЕНВД и патентной системы направили "ОПОРА России" и Ассоциация малоформатной торговли, подтвердили "РГ" в пресс-службе "ОПОРЫ России".

Обязательной маркировке сейчас подлежат шубы и табачная продукция. В 2019 году список расширится. По мнению президента "ОПОРЫ России" Александра Калинина, отмена ЕНВД и патентов серьезно ухудшит положение продавцов - особенно если они одновременно торгуют и товарами, не подлежащими обязательной маркировке. Запрет может привести к перераспределению доли рынка в пользу крупных торговых сетей. Также переход к упрощенной системе налогообложения (УСН) приведет к росту налоговой нагрузки и сделает доходность бизнеса приближенной к нулю.

Понять смысл упомянутых норм сложно, говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов. Почти все участники торговли уже перешли на онлайн-кассы, при продаже маркированных товаров информация также будет передаваться в единую систему. По мнению Титова, сначала нужно в целом определиться с судьбой ЕНВД, который пока действует до начала 2021 года.