Бизнес предупредил о риске закрытия небольших магазинов

Новости

На Красной площади началась первая ночная репетиция Парада Победы 22:28
В Польше станет больше американских военных 22:00
В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь 21:32
Фолк-группа OYME представила в Дагестане один из самых необычных видеоклипов 21:17
СМИ: Лидера "ИГ" показали впервые за пять лет 21:14
В центре Парижа из-за пожара эвакуировали отель 20:53
Перечень олимпиад и конкурсов на получение президентских грантов расширят 19:43
В Мурманске появятся две рыбоперерабатывающие фабрики 19:31
Назван срок проверки результатов голосования на шоу "Голос. Дети" 19:28
Володин возглавил Совет благотворителей "Справедливой помощи Доктора Лизы" 19:04
Лавров прокомментировал резолюции Киева в ЮНЕСКО по Крыму 19:02
"Газпром" оспорил арест активов в Люксембурге из-за "Нафтогаза" 18:54
В Уфе назвали причину смерти семьи из пяти человек 18:37
В Нижнем Тагиле сироте дали жилье без пола и с заколоченными окнами 18:30
На Ставрополье с отравлением госпитализированы 16 виноградарей 18:28
Эрдоган предложил Трампу решить спор по С-400 18:17
Крейсеры СФ уничтожили в Баренцевом море десантный отряд "противника" 18:15
Путину рассказали о будущем улове сардин 18:12
ФСБ разоблачила ячейку "ИГ" в Подмосковье 18:12
На Кубани учителя наказали за "Владимирский централ" на уроке музыки 18:05
"Газпром" прогнозирует сохранение объема экспорта в Европу в 2019 году 18:03
В Петербурге оставили под стражей бывшего вице-губернатора Оганесяна 17:57
Полиция Ленобласти проверит семью, напоившую ребенка пивом в автобусе 17:54
Посол России в США: "Белые каски" готовят новые провокации в Сирии 17:52
На Вятке цыганка выманила у пенсионерки закопанный в земле миллион 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали, в каком море вода самая теплая
В Гидрометцентре рассказали, в каком море вода самая теплая
У православных началась Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных началась Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
29.04.2019 22:36
Рубрика: Экономика

Болевые точки

Бизнес предупредил о риске закрытия небольших магазинов
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск № 95(7853)
Бизнес-ассоциации выступили против предложения минфина отменить специальные налоговые режимы (единый налог на вмененный доход, ЕНВД, а также патентную систему) для продавцов, которые продают товары, подлежащие обязательной маркировке. По их мнению, это может привести к закрытию маленьких магазинов.

Предложение содержится в проекте поправок в Налоговый кодекс, опубликованном минфином в марте. Обращения на имя первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова о недопустимости запрета ЕНВД и патентной системы направили "ОПОРА России" и Ассоциация малоформатной торговли, подтвердили "РГ" в пресс-службе "ОПОРЫ России".

Фото: iStock
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков

Обязательной маркировке сейчас подлежат шубы и табачная продукция. В 2019 году список расширится. По мнению президента "ОПОРЫ России" Александра Калинина, отмена ЕНВД и патентов серьезно ухудшит положение продавцов - особенно если они одновременно торгуют и товарами, не подлежащими обязательной маркировке. Запрет может привести к перераспределению доли рынка в пользу крупных торговых сетей. Также переход к упрощенной системе налогообложения (УСН) приведет к росту налоговой нагрузки и сделает доходность бизнеса приближенной к нулю.

Понять смысл упомянутых норм сложно, говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов. Почти все участники торговли уже перешли на онлайн-кассы, при продаже маркированных товаров информация также будет передаваться в единую систему. По мнению Титова, сначала нужно в целом определиться с судьбой ЕНВД, который пока действует до начала 2021 года.

Экономика Бизнес Малый бизнес
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассчитывает договориться с Зеленским об общем гражданстве
"Газпром" оспорил попытки Дании помешать "Северному потоку-2"
Шойгу: США занимаются военно-биологическими программами у границ ШОС
ФСБ обезвредила законспирированную террористическую ячейку в Подмосковье
Назван срок проверки результатов голосования на шоу "Голос. Дети"