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29.04.2019 19:04
Рубрика: Происшествия

Попали под сокращение

Более 10 тысяч заключенных вышли на свободу после пересчета сроков по закону "день в СИЗО за полтора в колонии"
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(7853)
Тюремное ведомство подвело итоги работы закона о зачете времени, проведенного в СИЗО, в общий срок наказаний.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

После пересчета сроков по новым правилам из колоний были освобождены более 10 тысяч человек. Потому что их тюремное время вышло.

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Напомним, летом прошлого года был принят закон о кратном зачете времени содержания в СИЗО в срок отбытия наказания. Если суд отправляет осужденного в колонию общего режима, то день засчитывается за полтора. Если назначена колония-поселение, день, проведенный в СИЗО, идет уже за два. Зато под домашним арестом юридическое время идет медленнее. Два дня в своих четырех стенах приравнены к одному дню колонии вне зависимости от режима.

У закона была непростая судьба: его внесли в Госдуму, приняли в первом чтении, а потом надолго про него забыли. Казалось, инициатива похоронена под сукном. Одно из возражений, звучавшее на закрытых обсуждениях, а как пересчитывать сроки? Не выйдет ли путаницы? Ведь гуманные правила имеют обратную силу.

Тем не менее сторонники введения кратных зачетов победили, и в прошлом году дело резко сдвинулось с мертвой точки, закон был принят. А в местах не столь отдаленных закипела работа по пересчету сроков.

Всего под действие новых норм попали более 100 тысяч осужденных, многим срок был снижен, и они раньше получат право на УДО

Спецчасти казенных домов подняли дела всех осужденных, вычислили тех, кто попадает под новые правила, и направили материалы в суд. Потому что конечное слово в данном вопросе - за судом.

Как сообщили "РГ" в Федеральной службе исполнения наказаний, всего администрациями учреждений были направлены в суды для рассмотрения материалы в отношении более 100 тысяч осужденных.

Фото: Виктор Васенин
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Не всем, к кому применили новые формулы, повезло сразу увидеть свободу. Около 86 тысячам осужденным был снижен срок наказания, свобода стала ближе, но еще не наступила. Впрочем, сокращение срока означает, что осужденный раньше получит право ходатайствовать о смягчении наказания (например, замене оставшегося срока на принудительные работы) или об условно-досрочном освобождении.

Зато тем, кто находился под домашним арестом и был осужден до вступления в силу закона, сроки пересчитывать не будут. Закон, вводящий более строгие правила, обратной силы не имеет. Но на тех, кто сегодня ждет приговора под домашним арестом, распространяются уже новые коэффициенты. 

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