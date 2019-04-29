Число обнаруженных жертв первого в истории Кипра серийного убийцы растет

Задержанный кипрской полицией 35-летний офицер Нацгвардии Никос Метаксас, которого называют первым в истории Кипра серийным убийцей, признался в совершении уже семи расправ. Первоначально он сообщил следователям о трех убийствах, позже преступник рассказал еще о четырех жертвах. На сегодняшний день обнаружены тела четырех женщин и девочек.

Первые два тела были найдены в шахте заброшенного рудника в Мицеро, еще одно на военном полигоне в нескольких километрах от рудника. Теперь же поисковики исследуют дно озера Коккинопезоула, образовавшегося на месте заброшенной шахты медного рудника, токсично из-за высокого содержания кислот. Из водоема уже достали чемодан с находящимися там останками женщины, ведется поиск еще двух подобных "багажей".

Все жертвы серийного убийцы были иностранками: филиппинками и уроженками африканских стран. Метаксас знакомился с ними в интернете. Стражи порядка проверяют информацию о том, имели ли профили на сайте знакомств остальные пропавшие без вести женщины. А их оказалось не мало: за последние 4 года на Кипре при загадочных обстоятельствах исчезли 22 филиппинки.

По данным портала Вестник Кипра, на помощь кипрским полицейским прибыли криминалисты из Скотланд-Ярда, специализирующиеся на серийных убийствах. Они помогут своим коллегам составить психологический портрет преступника и выяснить его мотивы. Уже сейчас Метаксасу грозит семикратное пожизненное заключение.

Возможных жертв маньяка разыскивают и в Греции. Дело в том, что преступник находился там с апреля по май 2018 года для прохождения военной службы. Он также жил в Афинах в период своей учебы в военном училище.