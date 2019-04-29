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29.04.2019 20:51
Рубрика: Экономика

Налог из приложения

Число самозанятых, платящих налоги, достигло почти 70 тысяч человек
Текст: Антон Благовещенский, Юлия Кривошапко, Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(7853)
Число самозанятых, которые платят налог на профессиональный доход в рамках пилотного эксперимента, приближается к 70 тысячам. Об этом на форуме Skolkovo Robotics. Robots & Al в Москве сообщил Даниил Егоров, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС).
Уплата налогов через приложения избавляет от походов в инспекцию. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС Уплата налогов через приложения избавляет от походов в инспекцию. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Уплата налогов через приложения избавляет от походов в инспекцию. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Он сообщил, что в планах ведомства дальнейшее развитие приложения "Мой налог", которым пользуются самозанятые, а также расширение списка партнеров, работающих с ФНС в рамках эксперимента.

По данным налоговой службы, семь процентов граждан из числа тех, кто при регистрации в качестве самозанятого указал конкретный вид деятельности, отметили, что занимаются сдачей в аренду квартир. Вкладку "Консультирование" выбрали пять процентов, "Репетиторство" - три процента. Примерно два процента самозанятых сообщили, что оказывают услуги по рекламе и маркетингу. Самая большая категория - 18 процентов - те, кто специализируется на перевозке пассажиров.

Фото: iStock
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За январь 2019 года самозанятые таксисты (в основном они работают с сервисом заказов "Яндекс.Такси") пробили чеков на сумму около миллиарда рублей. Общая сумма рассчитанного от их деятельности налога за первые месяцы 2019 года составила около 25 миллионов рублей.

Эксперимент по внедрению специального налогового режима для самозанятых стартовал 1 января 2019 года. В "пилоте" участвуют Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан. Воспользоваться спецрежимом могут граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Чтобы официально стать самозанятым, достаточно установить мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем, загрузив фотографию и данные паспорта. Платить налог можно без всякой отчетности по ставке 4 процента (для работающих с гражданами) и 6 процентов (для тех, кто оказывает услуги индивидуальным предпринимателям и компаниям).

Для взаимодействия с банками и операторами электронных площадок в рамках спецрежима для самозанятых налоговая служба разработала открытый API (application programming interface) - интерфейс, позволяющий с помощью команд, запросов и ответов внешнему приложению обращаться к системам внутри банка или электронной площадки. С его помощью партнеры могут интегрировать функционал приложения "Мой налог" в свои программные продукты и сервисы, чтобы еще больше упростить процесс уплаты налога для самозанятых.

В случае, например, с "Яндекс.Такси" совместно с ФНС была проведена бесшовная интеграция водительского приложения "Таксометр" с приложением "Мой налог", а также решен ряд вопросов, связанных со спецификой хранения и передачи финансовых данных. Кроме того, в организации провели большую кампанию по повышению доверия водителей к новым сервисам, рассказал Петр Диденко, руководитель направления "Яндекс.Такси" по работе с самозанятыми водителями.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Сейчас в списке партнеров ФНС по налоговому режиму для самозанятых помимо уже упомянутого "Яндекс.Такси", Сбербанк, Альфа-Банк, Ак Барс Банк, Ситимобил, Pay2Me. Работа с ними налажена в промышленном режиме, уточнили в налоговой службе. Но список будет расширяться. В него должны влиться другие кредитные организации и операторы электронных площадок. Сейчас налоговики уже тестируют форматы работы с ними.

По словам Даниила Егорова, интеграция с партнерскими платформами позволяет функционально совместить привычную для самозанятых граждан информационную среду с системами налоговой службы. Она помогает автоматизировать, упростить или полностью перенести учет доходов и уплату налогов в мобильные приложения партнеров, которыми налогоплательщики уже пользуются. "На основе поступающих от самозанятых предложений, мы постоянно развиваем и свое приложение "Мой налог", чтобы работать с ним было максимально удобно", - рассказал Егоров на форуме.

По мнению директора по нормативному регулированию АНО "Цифровая экономика" Дмитрия Тер-Степанова, развитие государственных сервисов на платформах ведущих высокотехнологичных компаний более перспективно и экономически целесообразно, чем строительство новых госплатформ.

"Эксперимент с налогом на профессиональную деятельность, который пилотирует ФНС России в партнерстве с платформами "Яндекса" - удачный пример такой интеграции", - отмечает он.

"Яндекс.Деньги" запустили новый платежный сервис для самозанятых

Кстати, "Яндекс.Деньги" на прошлой неделе запустили новый сервис для приема платежей самозанятыми. Теперь граждане, работающие на себя, могут получать оплату от своих клиентов на банковский счет через "Яндекс.Кассу". (Раньше "Яндекс.Касса" была доступна только интернет-магазинам со статусом юридического лица.)

С помощью кассы самозанятый может настроить на своем сайте прием платежей с карт любых банков или через "Яндекс.Деньги". В личном кабинете кассы доступна аналитика продаж. Кроме того, там можно выставлять покупателям счета через sms, электронную почту или мессенджеры. Но нужно учитывать, что за платежи через "Яндекс.Кассу" с продавца взимается комиссия. Чтобы подключить "Яндекс.Кассу", нужно получить в ФНС статус самозанятого и подать заявку на сайте сервиса "Яндекс.Касса". Подключение новых возможностей доступно только тем пользователям, которые прошли идентификацию в "Яндекс.Деньгах", уточнили в пресс-службе сервиса.

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