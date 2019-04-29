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Демо Half-Life 3 на Unreal Engine стало доступно для скачивания

29.04.2019,  
17:30
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Half-Life 2/Steam Фото: Half-Life 2/Steam
Фото: Half-Life 2/Steam

Последняя игра франшизы Half-Life вышла в далеком 2007 году. С тех пор шутка о том, что разработчики Valve не умеют считать до трех, успела обрасти длинной бородой, и начало подрастать новое поколение геймеров, которым имя Гордона Фримена ни о чем не говорит.

Фанатское же сообщество, потеряв всякую надежду увидеть официальное продолжение приключений молчаливого физика, время от времени представляет на суд общественности свои билды и демо-версии того, как могла бы выглядеть третья часть культового шутера.

Так, Денис Алмарал в твиттере сообщил о создании на Unreal Engine 4 небольшой демки своего видения того, как могло бы выглядеть продолжение легендарной игры.

Справедливости ради стоит отметить, что обязательных Half-Life-атрибутов в клипе не так уж и много. Помимо узнаваемых монтировки и фонарика, все остальные элементы в большей степени демонстрируют возможности игрового движка компании Epic Games.

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Тем не менее пользователи обратились к сборке так много раз, что Алмаралу пришлось перенести установочные файлы на новый хостинг. Сейчас бесплатно скачать фанатскую демку Half-Life 3 можно по этой ссылке.

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