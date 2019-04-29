У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Для тех, кого бесят вертикальные видео, выпущен специальный телевизор

29.04.2019,  
18:42
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Samsung выпустила телевизор Sero, оснащенный 43-дюймовым экраном и механизмом, позволяющим поворачивать экран, адаптируя его под горизонтальное или вертикальное видео.

Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене iPhone

Многие ролики, снятые на смартфоны, имеют вертикальную ориентацию, и просмотр их на обычных телевизорах у многих вызывает дискомфорт. Samsung Sero призван решить эту проблему.

В подставку встроены несколько акустических колонок мощностью 60 Вт, а также сабвуфер. Samsung Sero поддерживает работу с голосовым ассистентом Bixby, который, к сожалению, пока не понимает русский язык.

Что касается цены, то для покупателей из Южной Кореи она составит около 1600 долларов, или чуть более 103 тысяч рублей.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: Half-Life 2/Steam
Демо Half-Life 3 на Unreal Engine стало доступно для скачивания 17:30
У Xiaomi Redmi Note 7 Pro появился мощный конкурент по той же цене 23.04.2019
Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене iPhone 23.04.2019
смартфоны
Огонь, любовь, рыдания. Как выглядят самые популярные эмодзи в России 25.04.2019
ТВ
Что показала Apple на презентации 25 марта. Самое главное 25.03.2019
Эволюция ТВ: От ящика на ножках до искуственнного интеллекта 21.03.2019