Для тех, кого бесят вертикальные видео, выпущен специальный телевизор

Компания Samsung выпустила телевизор Sero, оснащенный 43-дюймовым экраном и механизмом, позволяющим поворачивать экран, адаптируя его под горизонтальное или вертикальное видео.

Многие ролики, снятые на смартфоны, имеют вертикальную ориентацию, и просмотр их на обычных телевизорах у многих вызывает дискомфорт. Samsung Sero призван решить эту проблему.

Samsung launches 'The Sero' vertical TV for millennials



(no, it is no longer April 1st)https://t.co/kYXfUSXWvv pic.twitter.com/Or6GLHUUtJ — FlatpanelsHD (@Flatpanels) 29 апреля 2019 г.

В подставку встроены несколько акустических колонок мощностью 60 Вт, а также сабвуфер. Samsung Sero поддерживает работу с голосовым ассистентом Bixby, который, к сожалению, пока не понимает русский язык.

Samsung’s vertical Sero TV brings Insta Stories to a big screen https://t.co/Q7MLsdl0pb pic.twitter.com/GtwHOpGdZJ — State of Press (@stateofpress) 29 апреля 2019 г.

Что касается цены, то для покупателей из Южной Кореи она составит около 1600 долларов, или чуть более 103 тысяч рублей.