Дмитрий Медведев в Ереване обсудит вопросы сотрудничества

29 апреля глава российского правительства Дмитрий Медведев прилетел в столицу Армении, где вместе с коллегами по Евразийскому экономическому союзу обсудит интеграционные процессы в рамках организации.

Межправительственный совет, рассказал первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько, рассмотрит предложения по запуску проекта в сфере промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий. Это должно вовлечь малый и средний бизнес в производственные процессы крупных компаний, стимулировать инновационные процессы за счет трансфера технологий и активного продвижения их продукции.

Постоянная тема встреч правительственных делегаций - устранение препятствий для свободного движения товаров на рынке союза

Постоянная тема встреч правительственных делегаций - устранение препятствий для свободного движения товаров на рынке союза. Порой решения здесь даются странам очень непросто. Так, в июне прошлого года Россельхознадзор запретил поставки из Белоруссии некоторых видов молока и молочной продукции, обосновав это проблемами с безопасностью продукции. Но Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предписала Москве выполнять союзный договор и принимать белорусские ветеринарные сертификаты. Россия же настаивает, что отдельные белорусские производители не соблюдают требования технических регламентов ЕАЭС.

"Наша задача - защитить российских потребителей от продукции, не отвечающей стандартам безопасности, - заявил Приходько. - Отмечу, что Россия ввела временные ограничения по объективным причинам и в полном соответствии с положениями Договора о ЕАЭС".

О закрытии рынка для белорусских товаров речи нет, подчеркнул Приходько. Доля Белоруссии в российском импорте молока составляет свыше 80 процентов. Но наша сторона внесла на рассмотрение межправсоветом вопроса об отмене предписывающего решения ЕЭК. "Вступление в силу решения будет приостановлено до момента, пока межправсовет не поставит точку в этом вопросе", - объяснил он дальнейшую процедуру.

Что между Москвой и Минском возник такой спорный вопрос, в российском правительстве считают нормальным: нестыковки всегда случаются. Главное, что диалог с партнерами продолжается и движение идет в сторону урегулирования ситуации.