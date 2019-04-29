Эксперт рассказал, как не простыть в жару

С наступлением жаркой погоды, люди все чаще используют кондиционеры, пошире открывают окна в квартире и офисе. Однако резкая смена температуры и сквозняк могут стать причиной простуды. Как пережить жару с максимальным комфортом и не заболеть?

По мнению врача-терапевта общей практики Амины Кузамишевой, прежде всего, необходимо грамотно настроить кондиционер - поток воздуха должен идти не на вас, а немного вверх, температуру стоит установить не ниже 21 градуса.

Причиной простуды может стать и ветер на улице: в солнечную погоду люди начинают раздеваться, забывая, что ветер может быть очень холодным. В итоге человек сначала потеет на солнце, а потом его продувает - вот вам и простуда, и воспаление мышц, и другие неприятные последствия. Выход в такой ситуации - носить с собой сменную одежду или хотя бы брать легкую куртку.

"Важно иметь в запасе легкую куртку, - отметил врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов в беседе с "Вечерней Москвой". - Надо подстраиваться под погоду. Если вы переоденетесь в сухую одежду после того, как пропотели, то не заболеете".

Также не стоит в жару пить ледяную воду (особенно газированную) и разгоряченными садиться на холодные поверхности, например, - на землю или камень. Это может привести к быстрой потере тепла, при этом человек даже не заметит, как это случится.