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29.04.2019 16:29
Рубрика: Общество

Эксперт рассказал, как не простыть в жару

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С наступлением жаркой погоды, люди все чаще используют кондиционеры, пошире открывают окна в квартире и офисе. Однако резкая смена температуры и сквозняк могут стать причиной простуды. Как пережить жару с максимальным комфортом и не заболеть?

По мнению врача-терапевта общей практики Амины Кузамишевой, прежде всего, необходимо грамотно настроить кондиционер - поток воздуха должен идти не на вас, а немного вверх, температуру стоит установить не ниже 21 градуса.

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Причиной простуды может стать и ветер на улице: в солнечную погоду люди начинают раздеваться, забывая, что ветер может быть очень холодным. В итоге человек сначала потеет на солнце, а потом его продувает - вот вам и простуда, и воспаление мышц, и другие неприятные последствия. Выход в такой ситуации - носить с собой сменную одежду или хотя бы брать легкую куртку.

"Важно иметь в запасе легкую куртку, - отметил врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов в беседе с "Вечерней Москвой". - Надо подстраиваться под погоду. Если вы переоденетесь в сухую одежду после того, как пропотели, то не заболеете".

Также не стоит в жару пить ледяную воду (особенно газированную) и разгоряченными садиться на холодные поверхности, например, - на землю или камень. Это может привести к быстрой потере тепла, при этом человек даже не заметит, как это случится.

Общество Здоровье
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