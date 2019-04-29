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29.04.2019 03:15
Рубрика: Экономика

Эксперты назвали самое выгодное мясо для майского шашлыка

Текст: Евгений Гайва
С начала года на мясном рынке действовали противоречивые тенденции. В конечном итоге, к началу шашлычного сезона различные дешевые виды мяса стали дешевле.
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Больше всего подешевела курятина. С начала года средние розничные цены на куриное мясо снизились от 5 до 10 процентов, рассказали "РГ" аналитики торговой платформы "АГРО24". Оценка проводилась по данным интернет-магазинов.

Больше всего стоимость курятины снижалась в магазинах среднего ценового диапазона. Сейчас курицу можно купить по цене от 240 до 360 рублей за килограмм. Дешевле обойдется куриная тушка, которую можно купить в среднем по 117 рублей за килограмм.

"Из-за восстановления производства птицы на ряде российских предприятий, министерство сельского хозяйства прогнозирует уменьшение цен птицу в магазинах", - поясняет бизнес-аналитик "АГРО24" Дарья Ширяева.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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А вот цены на свинину вели себя нестабильно с начала года. В большинстве магазинов было заметно снижение цен в феврале, затем повышение в марте и снижение в апреле. Сейчас свинина в среднем стоит 417 рублей за килограмм. По данным Росстата, с начала года цены на свинину в среднем снизились на 2 процента. Но в некоторых магазинах, напротив, выросли.

Эксперты в целом прогнозируют снижение цен на свинину. "В первую очередь это связано с ростом внутренней конкуренции среди производителей свинины. Также существенное влияние может оказать снятие ограничений на поставки мяса из Бразилии", - говорит Ширяева.

Средняя цена за килограмм говядины по данным, "АГРО24" составляет 790,6 рубля за килограмм. С января этого года цены на говядину также были нестабильны: в феврале и марте росли, а в апреле - снова упали, причем даже ниже январского уровня, отмечают аналитики. Так, в январе говядина в среднем стоила 809,6 рубля за килограмм, в феврале - 802 рубля, в марте - 797 рублей. В результате, в апреле, по сравнению с январем говядина подешевела в среднем на 2,4 процента.

В сезон шашлыков, отмечают эксперты, цена на говядину будет зависеть от политики конкретного магазина. В некоторых магазинах, по сравнению с прошлым годом, говядина подешевела на 2 процента, а в других, напротив, подорожала на 3,5 процента.

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А вот самым подорожавшим видом мяса стала баранина. С начала года, по данным Росстата, она выросла в цене почти на 10 процентов. Сейчас килограмм этого мяса стоит около 400 рублей за килограмм.

"Доля баранины в общем объеме потребления мясных продуктов - около двух процентов. Это не то мясо, которое мы едим каждый день. Не только потому, что оно дороже свинины или курицы, но также потому, что нужно уметь готовить баранину. Спрос на нее всегда будет стабильный в силу культурных традиций", - пояснил "РГ" исполнительный директор Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Этот сектор производства мяса находится в большом объеме в "серой" зоне, добавил он. Неизвестно, где пасутся стада, зарегистрированы ли они, где происходит переработка, как перевозится мясо. К тому же, традиционно баранину мы покупаем, в основном на рынках, в магазинах этого вида мяса очень мало.

Но сейчас стали появляться хорошие индустриальные проекты, которые предлагают разные сорта баранины, презентуют потребителям правильно переработанный и упакованный продукт. "Рост физического присутствия баранины, прежде всего, в розничных сетях может стимулировать спрос. А если есть спрос, вслед за ним и цена также может вырасти, если предложение за ним не будет успевать", - сказал Юшин.

Экономика Товары и цены
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