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29.04.2019 03:34
Рубрика: В мире

Эксперты призвали Макрона не спешить с восстановлением Нотр-Дама

Сотни французских и иностранных экспертов обратились к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с призывом избежать спешки при реставрации сгоревшего собора Нотр-Дам. Соответствующее обращение 1170 специалистов опубликовано в воскресенье на сайте газеты Le Figaro.

Фото: AP
Собор Парижской Богоматери может быть переделан в оранжерею

Планы французского лидера провести восстановительные работы за пять лет "вызвали изумление и сильнейшую обеспокоенность у людей из самых разных стран, профессионально занимающихся восстановлением объектов культуры", - цитирует ТАСС. Эксперты призывают проявлять осторожность и со всей необходимой ответственностью подойти к выполнению предстоящей задачи, подчеркивает Le Figaro.

В своем обращении к президенту специалисты указывают на то, что "данная задача требует в первую очередь сложного осмысления". Необходимо не спеша определить наилучший путь для ведения работ и только после этого определиться со сроками, в которые можно будет провести "безукоризненную реставрацию собора".

Эксперты также раскритиковали намерение французских властей отменить целый ряд прежних положений, регламентирующих проведение реставрационных работ, чтобы тем самым ускорить намеченное властями восстановление храма. "Важность этих работ значительно превосходит цели борьбы за политические мандаты - и не по ним, а именно по тем результатам, которые будут получены при реставрации, о нас будут судить последующие поколения", - подчеркивается в обращении к Макрону.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
В Севастополе отреставрируют туманный колокол с башни Нотр-Дама

При этом специалисты признают, что пока у них нет конкретного решения, так как "оно будет зависеть в дальнейшем от тех технических ограничений, которые окажутся обусловлены состоянием здания собора".

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. На борьбу с огнем были мобилизованы 400 пожарных. Удалось спасти обе башни и фасад собора, а также художественные и религиозные ценности (терновый венец Иисуса Христа и гвоздь из Креста Господня, ряд других реликвий). Ведется расследование причин возгорания в соборе.

Компания, занимающаяся строительными лесами и устанавливавшая их вокруг крыши Нотр-Дам, заявила, что рабочие курили на лесах. При этом она отрицает вероятность того, что пожар мог начаться из-за окурка. Как отметил представитель семейной реставрационной компании Le Bras Freres, которая получила подряд на реставрацию шпиля Нотр-Дам, "пожар начался внутри здания, так что его причиной стала отнюдь не брошенная сигарета". Некоторые СМИ предположили также, что причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. Однако руководство Нотр-Дам отрицает какие-либо нарушения в электромонтаже.

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