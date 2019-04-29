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29.04.2019 18:17
Рубрика: В мире

Эрдоган предложил Трампу решить спор по С-400

Текст: Сергей Новиков

В ходе состоявшихся телефонных переговоров между президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и США Дональдом Трампом турецкий лидер предложил своему американскому коллеге создать совместную рабочую группу для разрешения имеющихся разногласий по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400.

Фото: EPA-EFE
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"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел сегодня телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обменялись мнениями по теме Сирии, а также договорились продолжать тесное сотрудничество по борьбе с терроризмом. Наш президент поднял тему создания рабочей группы по поставкам систем С-400", - отмечается в заявлении администрации главы Турции.

Напомним, что ранее Эрдоган заявил о намерении Турции и впредь укреплять свою безопасность, в том числе за счет приобретения у России зенитных ракетных систем С-400. Это заявление прозвучало в субботу на фоне сохраняющегося давления со стороны Вашингтона, который требует от Анкары отказаться от приобретения российских систем С-400. США даже приостановили поставки Турции истребителей-бомбардировщиков F-35.

В мире Ближний Восток Турция В мире США Дональд Трамп
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