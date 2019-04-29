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29.04.2019 22:47
Рубрика: Спорт

Гармония в паре

Фигуристы Тарасова и Морозов нашли тренера
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 95(7853)
Серебряные призеры Олимпиады-2018 в командных соревнованиях, вице-чемпионы мира Евгения Тарасова - Владимир Морозов будут тренироваться под руководством Марины Зуевой и Нины Мозер.

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, это стало известно во время обсуждения планов спортсменов на сезон.

Юная российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов

В группе Нины Мозер Тарасова и Морозов работают давно. Они сотрудничали с пятикратным чемпионом мира Робином Шолковы. А в прошлом году на лед фигуристов выводил двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков. Но он признал, что из-за отсутствия опыта не готов полностью взять на себя ответственность за ведущую пару страны. Тем не менее Максим также останется в тренерском штабе.

Марина Зуева, которая больше известна по успешной работе с танцевальными дуэтами, живет во Флориде. Так что Тарасова и Морозов переберутся в Америку.

Спорт Фигурное катание
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