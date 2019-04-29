Фигуристы Тарасова и Морозов нашли тренера

Серебряные призеры Олимпиады-2018 в командных соревнованиях, вице-чемпионы мира Евгения Тарасова - Владимир Морозов будут тренироваться под руководством Марины Зуевой и Нины Мозер.

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, это стало известно во время обсуждения планов спортсменов на сезон.

В группе Нины Мозер Тарасова и Морозов работают давно. Они сотрудничали с пятикратным чемпионом мира Робином Шолковы. А в прошлом году на лед фигуристов выводил двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков. Но он признал, что из-за отсутствия опыта не готов полностью взять на себя ответственность за ведущую пару страны. Тем не менее Максим также останется в тренерском штабе.

Марина Зуева, которая больше известна по успешной работе с танцевальными дуэтами, живет во Флориде. Так что Тарасова и Морозов переберутся в Америку.