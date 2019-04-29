Французские евродепутаты выступят за отмену антироссийских санкций

Французские парламентарии намерены поднять вопрос о снятии антироссийских санкций после выборов в Европарламент.

"Наша партия намерена поднять вопрос снятия санкций с России на общеевропейском уровне. Но для начала следует дождаться результатов выборов в Европарламент, которые пройдут 26 мая", - заявил Тьерри Мариани, сопредседатель ассоциации "Франко-российский диалог", кандидат в Европарламент от "Национального объединения", который возглавлял французскую делегацию на Ялтинском международном экономическом форуме. Слова политика приводят "Известия".

Мариани отметил, что во Франции многие бизнесмены интересуются инвестиционными возможностями Крыма, а единственное, что их сдерживает - возможные ограничения со стороны французских властей. Политик также выразил надежду на то, что при новом украинском президенте Москве и Киеву удастся наладить мирный диалог. В итоге это может привести к отмене антироссийских санкций.

"Если Россия и Украина смогут договориться по всем спорным вопросам, включая Донбасс, санкции будут отменены. Я верю, что санкции снимут через два года. Раньше вряд ли получится, все же болезненные вопросы не решаются вот так, с кондачка", - сказал Мариани.