"Газпром" оспорил арест активов в Люксембурге из-за "Нафтогаза"

15 апреля "Газпром" для защиты прав обратился в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста своих активов. Это было сделано в связи с попытками "Нафтогаза Украины" взыскать задолженность с "Газпрома" в этой юрисдикции. Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности российской компании по МСФО по итогам прошлого года, опубликованным 29 апреля. По данным "Газпрома", "Нафтогаз" обратился за взысканием средств к люксембургским подразделениям крупнейших банков и к "Газ Капитал С.А.".

"Нафтогаз" с прошлого года пытается взыскать с "Газпрома" 2,56 миллиарда долларов долга, который образовался в рамках разбирательства между компаниями в Стокгольмском арбитраже по поводу условий контрактов на поставку и транзит газа.

Украинский концерн ведет поиск активов "Газпрома" не только в европейских, но и в американской юрисдикциях, в то время как сама российская компания оспаривает решения арбитража, таким образом претендуя на приостановку процедуры ареста активов и взыскания долга.