"Газпром" прогнозирует сохранение объема экспорта в Европу в 2019 году

"Газпром" рассчитывает в 2019 году сохранить объем экспорта на уровне 2018 года, несмотря на то, что поставки с начала текущего года снизились. Об этом в ходе телеконференции 29 апреля заявил врио начальника департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов.

"В 2019 году мы ожидаем приблизительно тот же объем на экспорт в дальнее зарубежье. Нет предпосылок говорить о снижении, в первом квартале вследствие теплой погоды ПХГ (подземные хранилища газа. - Прим. ред.) показали небольшое отставание от плана. Но тем не менее мы надеемся, что во втором полугодии удастся выйти на запланированные показатели", - сказал Зотов (цитата по ТАСС).

По итогам прошлого года в европейские страны (включая Турцию) было поставлено 200,8 миллиарда кубометров трубопроводного газа, сообщала ранее компания. В свежей презентации уточняется, что объем составил 201,9 миллиарда "кубов". Это стало рекордным значением за всю историю поставок. Крупнейшие потребители российского топлива - Германия, Турция и Италия.

За первые три с половиной месяца этого года экспорт трубопроводного газа снизился на девять процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщал "Газпром". Эксперты это связывали с более теплой, чем в прошлом году, европейской зимой.