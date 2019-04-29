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29.04.2019 18:03
Рубрика: Экономика

"Газпром" прогнозирует сохранение объема экспорта в Европу в 2019 году

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

"Газпром" рассчитывает в 2019 году сохранить объем экспорта на уровне 2018 года, несмотря на то, что поставки с начала текущего года снизились. Об этом в ходе телеконференции 29 апреля заявил врио начальника департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов.

"В 2019 году мы ожидаем приблизительно тот же объем на экспорт в дальнее зарубежье. Нет предпосылок говорить о снижении, в первом квартале вследствие теплой погоды ПХГ (подземные хранилища газа. - Прим. ред.) показали небольшое отставание от плана. Но тем не менее мы надеемся, что во втором полугодии удастся выйти на запланированные показатели", - сказал Зотов (цитата по ТАСС).

"Газпром" возобновил покупку туркменского газа

По итогам прошлого года в европейские страны (включая Турцию) было поставлено 200,8 миллиарда кубометров трубопроводного газа, сообщала ранее компания. В свежей презентации уточняется, что объем составил 201,9 миллиарда "кубов". Это стало рекордным значением за всю историю поставок. Крупнейшие потребители российского топлива - Германия, Турция и Италия.

За первые три с половиной месяца этого года экспорт трубопроводного газа снизился на девять процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщал "Газпром". Эксперты это связывали с более теплой, чем в прошлом году, европейской зимой.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром
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