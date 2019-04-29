Первые майские длинные выходные будут вполне комфортными в большинстве регионов Центральной России, рассказал на пресс-конференции, которая прошла в медиацентре "Российской газеты", научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Первомай, по его прогнозам, в Москве ожидается не слишком теплым, но и не холодным. Будет солнечно, днем воздух прогреется до 14-16 градусов.

2 мая возможны небольшие дожди. Ночью 3-5, днем 12-14 градусов.

С 3 мая начнется потепление: днем уже 15-20 градусов.

А с 4 мая и ночи будут уже теплые - температура повысится до плюс 5-10 градусов, днем ожидается 18-20 градусов.

В этом году в Гидрометцентре серьезных майских заморозков в России не ожидают. Но в Сибири и на Урале еще сохранится прохладная погода

"И в дальнейшем мы не ожидаем понижения температуры до заморозков, - успокоил Вильфанд. - То есть температура днем будет около 18-20 градусов тепла, а ночью не ниже 5-10".

Хотя вообще май славится своими заморозками. И Вильфанд не стал этого отрицать: "Я выписал данные за последние 19 лет. Оказалось, что за это время заморозки были двенадцать раз. Когда? Либо в первой, либо во второй декаде. Но в 2004 году подморозило 23-24 мая". Так что все еще возможно? Но так надолго Вильфанд прогнозировать не стал.

Фото: Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Ирина Огилько

Впрочем, заморозков нам хватило и в апреле - очень непостоянный был месяц. "Действительно, ситуация в апреле сложилась на Европейской части необычной, - подтвердил синоптик. - Температура в северной половине Европейской части страны часто бывала выше, чем в южных районах. Тем не менее для юга этого тепла было вполне достаточно, чтобы вести полевые работы. А заморозки до минус 1-6 градусов, которые были в Волгоградской области, в Краснодарском крае и на востоке Ставрополья, не повлияли на озимые культуры".

Цветущим плодовым деревьям повезло меньше. Это абрикос, вишня, черешня, яблоня и груша. В Республике Дагестан уже отмечены повреждения.

Но выводы о будущем урожае пока делать рано. Ведь впереди, судя по прогнозам, здесь ожидаются весьма благоприятные майские дни. В регионах Южного и Северокавказского федеральных округов в основном температура воздуха будет выше нормы. Это связано с теплыми потоками от Средиземного моря. Ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные. Преобладающая температура ночью 7-12 градусов, днем 21-26, сообщил журналистам Роман Вильфанд.

В Центральном федеральном округе, в большинстве регионов, будет комфортная погода. 1 мая без осадков. В дальнейшем местами кратковременные дожди. Преобладающая температура ночью в округе 2-7, днем 14-19 градусов.

В Приволжском федеральном округе ночью чаще всего будет плюс 1-6 градусов, а днем 15-20. На севере, конечно, температура ниже. Но уже к 5-6 мая она будет заметно повышаться. "И мы прогнозируем, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра, - что в Приволжском федеральном округе 6-7 мая температура воздуха будет выше нормы на 1-3 градуса".

Значительно прохладнее будет в Северо-Западном федеральном округе. До 5-6 мая - облачно, кратковременные дожди. И преобладающая температура плюс 1-6 градусов, а максимальная в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях - 12-17 градусов.

Еще холоднее в Ненецком автономном округе и Республике Коми, там в течение ближайшей недели днем 8-13 градусов. А в Мурманской области - плюс 1-6 градусов.

Не порадует погода и жителей Уральского федерального округа. Первые три дня майских праздников будут холодными.

Но к 4-6 маю температура повысится до многолетних значений, и даже на один градус ожидается выше. "В Екатеринбурге 1 мая плюс 7 градусов. В Челябинске и Кургане плюс 10. А 5 мая в этих городах уже повышение до 20-25 градусов!" - порадовал прогнозом Вильфанд.

В Сибирском федеральном округе в его южной части ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, и преобладающая температура ночью от минус 3 до плюс 2 градусов. И дневная тоже невысокая, 5-10 градусов. А к 5 мая температура в этих регионах повысится до 10-15, на юге Томска и Новосибирска даже до 18-20 градусов. В Иркутской области, наоборот, понижение температуры. Там сейчас очень жарко. Температура упадет до 6-11 градусов 5 и 6 мая.

В Дальневосточном федеральном округе тоже жары не ожидается. На юге погода с кратковременными дождями, температура воздуха ночью 1-6, днем 10-15 градусов. 1 мая в Якутске плюс 8, в Анадыре плюс один. Во Владивостоке плюс 15 градусов.

Какая погода на курортах

В Ялте, в Евпатории температурный фон в мае - днем 20-22 градуса, а в Сочи 19-24, но кратковременные дожди.

Европа этим похвастаться не сможет. В предстоящие 7-10 дней здесь неустойчивая погода. 1 мая зона непогоды переместится в Боснию, Сербию, Болгарию, Румынию. На севере Греции прохладно.

И даже на побережье Туниса, на севере Африканского континента тоже не очень комфортно. В общем, на редкость неустойчивая погода, более неустойчивая, чем в наших регионах, резюмирует научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Можно ли где-либо купаться? В наших морях температура воды, конечно же, еще низкая. А в Средиземном море - уже 17-19 градусов. Очень жарко в Египте. Температура воздуха - до 38 градусов. А воды - до 26 градусов.

Гидрометцентр предупреждает

Сложные времена наступили для аллергиков. Очень рано - еще в конце марта, по данным специалистов биологического факультета МГУ, зацвела ольха.

31 марта - 1 апреля концентрация пыльцы ольхи в воздухе в 5 раз превышала зафиксированное до сих пор рекордное значение. "Запылили" клен, береза, вяз.

"И если клен и вяз не очень токсичны с точки зрения аллергии, то береза очень аллергична, - отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. - Прогнозируется, что максимальное количество пыльцы березы в воздухе будет в последние дни апреля и в первой декаде мая".

Но в то же время, по словам синоптика, эта концентрация будет заметно ниже, чем в прошлом году. Тем не менее людям, которые страдают аллергией, стоит принять необходимые профилактические меры. Им по крайней мере еще месяца полтора не стоит "расслабляться", предупредил Вильфанд. Так, к середине мая "зацветет" ель, к концу последнего весеннего месяца - сосна. А в июне вовсю начнут цвести полевые травы.