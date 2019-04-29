Глава американской тюрьмы Гуантанамо уволен после расследования

Глава американской тюрьмы Гуантанамо на Кубе контр-адмирал ВМС США Джон Ринг освобожден от занимаемой им должности. Такое решение было принято по итогам проводившегося с марта расследования, подробности которого не сообщаются.

По информации телеканала CNN, Ринг уволен в связи "с потерей уверенности со стороны командования в его способности управлять". Временно исполнять обязанности командира тюрьмы будет заместитель Ринга, бригадный генерал Джон Хасси, пишет ТАСС.

Тюрьма расположена на бессрочно арендуемой США на Кубе военно-морской базе в заливе Гуантанамо. Она была создана администрацией президента Джорджа Буша-младшего в 2002 году. В ней содержатся подозреваемые в причастности к террористической деятельности, которых доставляют в Гуантанамо из разных стран мира. Содержание этой тюрьмы обходится Вашингтону в 400 миллионов долларов в год.