ЯМЭФ вошел в "большую тройку" экономических форумов России

20 апреля в Крыму завершился юбилейный Ялтинский международный экономический форум, участие в котором приняли 4,5 тысяч человек из 89 стран Европы, Латинской Америки, Арабского мира, Африканского континента и Азии.

Несмотря на то, что ЯМЭФ проходит всего в пятый раз, эксперты уже предрекают ему значимое место в мировом деловом календаре и ставят в тройку ведущих экономических форумов в стране, ссылаясь на актуальность тем, количество деловых мероприятий и общие итоги мероприятия.

Александр Малькевич, председатель комиссии по развитию информа-ционного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ: "Это, действительно, одно из важнейших мероприятий в духе, стиле и ключе народной дипломатии. Ведь мы видим, как год от года увеличивается количество и качество иностранных делегаций. Они приезжают, активно работают на площадках форума и, что самое главное, своими глазами видят те позитивные изменения, которые происходят в республике. Если же мы говорим о тройке лучших международных форумов в стране, на первом месте здесь, конечно, Санкт-Петербургский. На второй позиции, наверное, Восточный экономический форум. Полагаю, что Ялтинский уверенно забирает "бронзу" в соперничестве с форумом в Сочи. И это, конечно, далеко не предел".

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев также констатирует живой интерес российских и иностранных медиа к мероприятиям форума: "Про ситуацию на полуострове за пределами России, к сожалению, ходят самые невероятные слухи и домыслы. Очень важно, что наши коллеги видят то, что происходит - своими глазами".

Всего, по словам организаторов форума, на площадке работали 615 аккредитованных журналистов, представляющих 135 СМИ, из которых 40 - иностранные.

В тоже время Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, указывает на особую роль ЯМЭФ для полуострова как "способа прорыва блокады": "То, что 89 стран были представлены участниками форума это заслуга организаторов. Они и название правильное выбрали, которое интересно и международным участникам, и российским. Форум позволяет стать поводом для приезда и участия большого количества российских и зарубежных инвесторов. Это как раз демонстрирует то, что все попытки по блокаде Крыма провалились".

Повестку форума отметил и профессор МГИМО Дипломатической академии МИД России Александр Стоппе, который выделяет свой индикатор развития - молодежную программу: "Уверен, что в ответе на вопрос о повестке дня мое мнение совпадет с мнением большинства экспертов: она была насыщенной и разнообразной. Думаю, что у каждого участника форума не раз возникало сожаление об отсутствии клона, чтобы успеть на две-три секции, проходящие одновременно. Хотел бы отметить внимание, проявленное к теме образования и молодежи. Меня приятно поразил уровень профессионализма и заинтересованности в обсуждаемых проблемах молодых дипломатов, принявших участие в работе секций".

В тоже время член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора отмечает внимание к гражданскому обществу в программе мероприятия: "Действительно уникально, когда на пленарной сессии экономического форума речь идет о гражданском обществе и о взаимодействии бизнеса и гражданского общества, как о едином целом организме, который функционирует в государстве. И очень многие сессии деловой программы были построены на тех острых вопросах, которые на других форумах не обсуждаются, либо нивелируются".

Эксперты также отмечают внимание к площадке со стороны высоких чиновников и ранговых бизнесменов. В этом году площадку посетили и общественные деятели, чиновники, официальные правительственные делегации из ряда стран, сложившие, по мнению спикера форума, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "представительный состав участников".

Социальные стандарты мероприятия отметил член Общественной палаты РФ, председатель "Российского союза налогоплательщиков" Артем Кирьянов: "Вопросы, поднятые на V ЯМЭФ международной общественностью - ключевые для развития гражданского общества, центральные для понимания и утверждения единых механизмов социальной работы. Это дает возможность задуматься о долгосрочных перспективах мирового развития. ЯМЭФ - это уже своеобразная визитная карточка полуострова".

Отраслевые тенденции мира, России и Крыма стали на форуме предметом бизнес-дискуссий. Профессионалы обсуждали IT-индустрию и цифровизацию, промышленный сектор экономики, инфраструктуру. Михаил Дегтярев, председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи обратил внимание на сферу туризма: "Большая роль на форуме отводилась вопросам развития внутреннего и въездного туризма, роста инвестиций в объекты туристической инфраструктуры Крыма. В связи с вводом автомобильного мостового перехода и скорым вводом железнодорожного моста, мы ожидаем рост турпотока на полуостров в 2-3 раза. Уже в прошлом году, еще до введения полноценного железнодорожного сообщения, он превысил рекорды советского периода".

Влияние "ауры", как назвал особую атмосферу мероприятия Артем Кирьянов, отразилось и на рецензиях в западной прессе. Как пишет Tribune de Genève, форум должен "объединить тех, кто иначе смотрит на мир, кто далек от либеральной глобализации". Вот и глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал форум инструментом, который помогает преодолевать любые возникающие в мировой политике барьеры. А сопредседатель "Деловой России" и Оргкомитета V ЯМЭФ Андрей Назаров отметил, что конкуренция мнений в этот раз была как никогда высока.

Другой участник форума Михаил Дегтярев считает, что Ялтинский эко-номический форум входит в тройку экономических форумов России по насы-щенности повестки, уровню гостей и вниманию российских и мировых средств массовой информации и бизнес-сообщества.

Реальным же итогом любого экономического форума является сумма заключенных здесь соглашений. 215 млрд рублей этого ЯМЭФ превысили результаты прошлых лет (162 млрд рублей в 2018, 100 млрд рублей в 2017 гг.).