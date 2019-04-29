Иностранцы смогут въехать без визы в Беларусь по билету на "Славянский базар"

Гостеприимство " Славянского базара " уже давно и для всех стало общим местом, доказав за истекшие 27 лет, что оно - не знает границ. В определенном смысле эта устойчивая идиома для зарубежных гостей приобретает в текущем году дополнительный шик. Они уже с начала июля смогут предъявлять на паспортном контроле в Беларуси вместо визовых отметок только свой билет на международный фестиваль искусств. Это 29 апреля официально подтвердил директор фестиваля Глеб Лапицкий.

На днях, по его словам, которые приводит БЕЛТА, вышло распоряжение президента страны, в котором фестиваль не только признан национальным культурным объектом, но и получил право приглашать своих зарубежных поклонников без дополнительного штампа на границе.

Для них, другими словами, будет открыт безвизовый въезд в Беларусь с 1 по 20 июля во всех пунктах пропуска. "Процедура для страны не новая, уже оправдал себя опыт принятия крупных спортивных состязаний", - напомнил директор фестиваля.

Организаторы продумали все до мелочей. Учитывая, что форум в Витебске пройдет с 8 по 17 июля, они предоставили гостям даже временной лаг, чтобы зрители смогли заранее приехать и расселиться с комфортом. "В первую очередь рассчитываем на интерес со стороны жителей стран-соседок", - уточнил Лапицкий.

Что касается деталей и комментарии к ним, то уже в ближайшее время их можно будет прочесть на официальных интернет-площадках творческого форума. Ответ будет дан на вопросы о том, как правильно приобрести билет, зарегистрироваться и выполнить необходимые шаги, чтобы не возникло проблем на границе. Кроме того, в этом году впервые граждане Латвии и даже Казахстана получили возможность приобрести билет у своих национальных билетных операторов в интернете.

И еще две уточняющие детали. Торжественная церемония и гала-концерт фестиваля состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. А эксклюзивные мероприятия сверстаны организаторами на 8-10 и 16-17 июля.



