Историк архитектуры предложил установить на Нотр-Дам минарет вместо шпиля

Престижный итальянский архитектурный журнал Domus опубликовал колонку историка архитектуры Тома Вилкинсона, в которой тот задается вопросом о том, как надо понимать обещание президента Франции Эмманюэля Макрона сделать пострадавший от пожара Нотр-Дам "еще красивее".

Эксперт перебирает варианты, которые могут быть использованы при реставрации. По его словам, это может быть восстановление в традициях основоположника архитектурной реставрации Эжена Виолле-ле-Дюка, который создал в середине XIX века шпиль собора, сгоревший 15 апреля. Однако приемы и подходы Виоле-ле-Дюка многие архитекторы считают спорными, поскольку он пытался не восстановить реальный вид здания, а скорее придать ему форму, которая могла бы быть в идеале, но которой никогда не было в реальности.

"Сделать "еще красивее" предполагает много вариантов, - пишет Том Вилкинсон. - Почему бы не сделать из Нотр-Дам памятник крестьянам, за счет сборов с которых строился собор? Или мемориал еретикам, убитым католической церковью"?

Но наиболее неоднозначный вариант, предлагаемый Вилкинсоном, - возвести на крыше собора не шпиль, а "изящный минарет" в память примерно о 100 алжирцах, погибших в ходе протестов в 1961 году против Алжирской войны. Часть из них была сброшена в Сену рядом с Нотр-Дам, напоминает Вилкинсон, и минарет мог бы стать памятником для них.