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29.04.2019 10:30
Рубрика: Культура

К расследованию финала "Голос. Дети" привлекли партнера Интерпола

Текст: Сусанна Альперина

Впервые в своей практике Первый канал объявил о пересмотрел результатов голосования на шоу талантов. Речь о финале программы "Голос. Дети", в котором победила Микелла Абрамова - дочь известной певицы Алсу. В этом плане создана прецедентная ситуация, к которой вещатели отнеслись со всей серьезностью. 29 апреля Первый канал распространил релиз, в котором говорится о том, что для инициированной им проверки результатов голосования привлечена международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками", - говорится в релизе.

Также в нем делается акцент на том, что экспертам Group-IB предстоит проверить целостность и безопасность системы проведения голосования, все журналы событий, связанных с процессами выбора победителя, а также возможность получения неавторизованного доступа к данным и их модификации. Кроме того, Group-IB проаудирует результаты, предоставленные компанией "СМС-сервисы", которая совместно с Первым каналом обеспечивала техническое сопровождение голосования в рамках шестого сезона программы "Голос. Дети".

Фото: Instagram/ alsou_a
Первый канал опубликовал протокол голосования на финале шоу "Голос. Дети"

"Мы должны понять, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта "Голос", то есть может ли компания-партнер, агрегирующая звонки и СМС, или отдельные ее сотрудники вносить изменения в результаты голосования. Таким образом, мы сможем ответить на вопрос: достаточно ли используемая система безопасна, чтобы обеспечивать объективность и непредвзятость подобного рода голосований. Второй блок задач - проанализировать массив BIG DATA, то есть данные по звонкам и СМС с целью выявления аномалий, использования ботов и других технологий для накрутки голосов", - говорит гендиректор и основатель компании Group-IB Илья Сачков.

Работа по этим направлениям уже началась. Детали расследования, методы и средства пока не разглашаются. Результат независимого расследования оформят в виде аналитического отчета, который будет опубликован в открытом доступе для анализа и перепроверки сторонними специалистами.

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Однако вполне может быть такое, что за дочь популярной певицы действительно проголосовало большинство телезрителей. Внешность девочки - узнаваема, фамилия - также, а у Алсу - довольно большой фан-клуб, плюс много друзей в шоу-бизнесе, у которых, в свою очередь, есть свои друзья. Как бы то ни было, какие результаты расследования ни представят широкой публике, каналу следует выработать политику по отношению к участию в шоу талантов детей известных людей.

Справка "РГ"

Group-IB является официальным партнером Интерпола, Европола и привлекается киберполициями разных стран к совместным расследованиям и операциям по борьбе с компьютерными, финансовыми, корпоративными преступлениями по всему миру в целях привлечения виновных к ответственности. В разное время в России эксперты Group-IB участвовали в раскрытии наиболее сложных и резонансных преступлений, в том числе, в сотрудничестве с ФСБ, МВД, Следственным комитетом РФ. На счету Group-IB более 1000 успешных расследований киберпреступлений по всему миру, из которых свыше 150 особо сложных, завершившихся реальными приговорами.

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