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29.04.2019 15:35
Рубрика: Культура

В Словакии кабаны откопали сокровища XVI века

Текст: Денис Передельский
Фото: Peter Ledaj / Regional Monuments Board Zilina Фото: Peter Ledaj / Regional Monuments Board Zilina
Фото: Peter Ledaj / Regional Monuments Board Zilina

В Словакии супружеская пара во время прогулки по лесу в Липтовской области обнаружила богатый клад, который откопали дикие кабаны.

О находке сообщает The Slovak Spectator. Она была сделана в горной местности у села Ликавка, возле которого расположены руины самого большого замка в Липтове.

Фото: https://phys.org
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Супружеская пара нашла золотые и серебряные монеты, отрытые кабанами. Чета не стала трогать клад, а сразу сообщила о нем в местный музей. На протяжении трех часов до приезда археологов супруги охраняли сокровища.

При раскопках были найдены остатки глиняного кувшина. Монеты предварительно были завернуты в ткань. Сам горшок был плотно закрыт крышкой и закопан на небольшой глубине.

Вероятно, прятавший клад человек очень спешил. Остается только гадать, кто и зачем зарыл монеты в землю. У археологов пока нет четкого ответа.

"Могло быть несколько причин, - говорит Мартин Фурман из регионального совета Жилины по охране памятников. - Это сокровище было спрятано около 1527 года или вскоре после того. Вероятно, это было связано с бурным годом гражданской войны между двумя претендентами на венгерский престол - Фердинандом Габсбургом и Яношем Запольяи".

Отмечается, что в горшке находились две золотые монеты конца XV века и свыше 1600 серебряных венгерских динариев начала XVI века. Кстати, по местному закону супружеская пара имеет право на вознаграждение в размере 100 процентов рыночной стоимости клада.

Его оценку экспертам еще предстоит произвести.

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