Как апрельская метель изменила жизнь уральцев

Из-за метели даже пришлось перенести матчи "Уралочки-НТМК" с казанским "Динамо" из Нижнего Тагила в Екатеринбург.

За 28 апреля и за минувшую ночь высота снежного покрова составила от 10 сантиметров на севере и западе области, и до 30 сантиметров - на востоке. Снег продолжает идти в понедельник, правда уже не такой интенсивный. Зато порывы ветра достигают 20-25 метров в секунду.

Техника усиленно чистит Екатеринбург и областные трассы.

"Движение транспорта на участке автодороги "Екатеринбург - Серов" с 272 километра по 307-й, где вчера наблюдались затруднения, сегодня полностью восстановлено. Организовано дежурство постов МЧС для помощи автомобилистам", - рапортует пресс-служба ведомства.

Многие водители уже поменяли резину на летнюю. Вместе с неблагоприятными метеоусловиями это привело к всплеску мелких аварий: столкновений, съездов с дороги, наездов на препятствия. Особенно, на Серовском направлении.

"Госавтоинспекцией Свердловской области введены ограничения на организованные перевозки групп детей. Возобновятся они только после стабилизации метеорологической обстановки в регионе", - предупредили в региональной ГИБДД.

Из-за непогоды изменилось место проведения баскетбольных матчей за бронзовые медали чемпионата России. Во вторник 30 апреля и среду 1 мая "Уралочка-НТМК" сыграет с казанским "Динамо" в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта (изначально планировалось, что поединки состоятся в Нижнем Тагиле).