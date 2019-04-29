Как апрельская метель изменила жизнь уральцев

Из-за метели даже пришлось перенести матчи "Уралочки-НТМК" с казанским "Динамо" из Нижнего Тагила в Екатеринбург.
За 28 апреля и за минувшую ночь высота снежного покрова составила от 10 сантиметров на севере и западе области, и до 30 сантиметров - на востоке. Снег продолжает идти в понедельник, правда уже не такой интенсивный. Зато порывы ветра достигают 20-25 метров в секунду.
Техника усиленно чистит Екатеринбург и областные трассы.
"Движение транспорта на участке автодороги "Екатеринбург - Серов" с 272 километра по 307-й, где вчера наблюдались затруднения, сегодня полностью восстановлено. Организовано дежурство постов МЧС для помощи автомобилистам", - рапортует пресс-служба ведомства.
Многие водители уже поменяли резину на летнюю. Вместе с неблагоприятными метеоусловиями это привело к всплеску мелких аварий: столкновений, съездов с дороги, наездов на препятствия. Особенно, на Серовском направлении.
"Госавтоинспекцией Свердловской области введены ограничения на организованные перевозки групп детей. Возобновятся они только после стабилизации метеорологической обстановки в регионе", - предупредили в региональной ГИБДД.
Из-за непогоды изменилось место проведения баскетбольных матчей за бронзовые медали чемпионата России. Во вторник 30 апреля и среду 1 мая "Уралочка-НТМК" сыграет с казанским "Динамо" в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта (изначально планировалось, что поединки состоятся в Нижнем Тагиле).
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Погода сегодня испытывает уральцев на прочность. На Свердловскую область обрушился серьезный снегопад. Сначала стихия накрыла север региона, потом и остальную часть. ⠀ Весенние снегопады у нас случаются регулярно, но этот особенно сильный. Ситуация осложняется тем, что в муниципалитетах многая техника уже переведена на летний регламент работы. ⠀ Еще днем я дал поручение правительству региона организовать оперативную работу по расчистке трасс, держим на контроле ситуацию в населенных пунктах. Должно быть обеспечено нормальное функционирование объектов инфраструктуры. МЧС, ГИБДД и медики работают в особом режиме. ⠀ Прошу водителей на летней резине по возможности не выезжать на дороги до потепления. Будьте предельно аккуратны. По прогнозу, со вторника начнет теплеть.