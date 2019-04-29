Успешными кейсами по работе с нематериальными активами на полях II Международной конференции "Цифровая трансформация: фокус на IP" поделилась Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Эксперты ведомства рассказали, за счет чего им удается отвечать на сложные технологические вызовы современности и какие инструменты цифрового мира помогают быстро осваивать большие объемы документации и совершать удачные патентные сделки.

В первый день конференции эксперты обсудили тему "Право на цифру: интеллектуальная собственность в эпоху 4.0". Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев заявил, что ведомство активно внедряет новые технологии в работу и отказывается от привычных стандартов. "Цифровая трансформация означает, что привычные стандарты меняются, поэтому всю работу в Роспатенте мы переориентировали исключительно на цифровой формат - от подачи заявки до выдачи документов. Также мы сократили сроки получения патента на изобретение, повысили надежность патентов за счет привлечения отраслевых специалистов науки и техники и ускорили процедуру проведения экспертиз", - рассказал Григорий Ивлиев. Он пояснил, что Роспатент активно взаимодействует со Всемирной организацией по интеллектуальной собственности, и это помогает ведомству в формировании новых принципов работы в условиях цифровой среды.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин полагает, что ориентиром в формировании этих принципов для России могут служить США и Китай. "Если вы посмотрите на самые низкорастущие в мире компании с точки зрения их стоимости, то увидите, что они принадлежат КНР и США. 90% их бюджетов сформированы интеллектуальной собственностью. Они не имеют отношения к газовой и нефтяной отраслям", - заявил эксперт. Говоря о работе своего ведомства, он предположил, что ему не удастся добиться полной автоматизации рабочих процессов при помощи современных технологий. "Многие задачи Торгово-промышленная палата решает дистанционно и в электронном виде. Но некоторые вещи мы не можем реализовать в таком формате, потому что нам нужно увидеть предприятие, которое производит тот или иной продукт", - объяснил эксперт.

О том, как Роспатент внедряет в работу искусственный интеллект, рассказала заместитель руководителя ведомства Любовь Кирий. По ее словам, проверить любой объект интеллектуальной собственности на уникальность им позволяет PatSearch - информационно-поисковая система, которая способна обнаружить аналоги любых объектов интеллектуальной собственности на мировом рынке.

Начальник управления организации предоставления государственных услуг Роспатента Дмитрий Травников рассказал о трех законопроектах, в разработке которых активно участвует ведомство. Первый законопроект касается заявок с использованием трехмерных моделей и электронной подписи, второй - предварительной оценки патентоспособности объектов, а третий - сокращения сроков получения патента. По словам Травникова, в скором времени заявители смогут прилагать к материалам заявок трехмерные модели объектов интеллектуальной собственности, и это позволит быстрее проходить экспертизу. "Процедура получения патента должна быть технологичной, прозрачной, более оперативной. Для этого нет необходимости вносить изменения в Гражданский кодекс. Достаточно оптимизировать процедуры, которые сейчас осуществляются Роспатентом", - сказал Дмитрий Травников.

Второй день конференции эксперты полностью посвятили обсуждению различных аспектов развития патентной аналитики как на российском рынке, так и за рубежом. В дискуссиях участвовали представители крупных и средних компаний, которые уже используют патентную аналитику или заинтересованы в этом.

Руководитель Федерального института промышленной собственности Олег Неретин рассказал, как ведомство с 2016 года популяризует патентную аналитику в области бизнеса и на государственном уровне. "Наш первый патентный ландшафт был посвящен картофелеводству и выращиванию курицы. Нас его попросила сделать администрация президента, и в итоге это исследование успешно легло в основу стратегий развития этих двух областей. Также в тот момент мы стали работать на рынке патентной аналитики. Первым заказчиком выступила компания "Газпром нефть". Параллельно сотрудничали с Министерством экономического развития. На его площадке мы проводили встречи с государственными корпорациями и бизнес-сообществами. Мы старались донести до топ-менеджмента идею о важности патентной аналитики и патентных ландшафтов. В первый раз понимания не было, но теперь, как нам кажется, оно появилось", - рассказал эксперт.

Глава проектного офиса Федерального института промышленной собственности Олег Ена объяснил важность патентной аналитики для развития инновационного бизнеса. "Это востребованный инструмент для того, чтобы правильно вести свои стратегии технологического развития, выбирать направление инвестирования, искать партнеров и решать множество бизнес-задач. Мы используем патентную аналитику просто потому, что она обладает такими качествами, которые больше нигде не встретишь. Она объективна, подтверждается репутацией мировой патентной системы, за нее компании платят большие деньги. Наша задача - вывести аналитику на новый уровень, транслировать ее ради конкретных практических рекомендаций для конкретных заказчиков. В этом смысле наша площадка - очень хорошая возможность для нетворкинга, для знакомства друг с другом и обсуждения важных аспектов не только в области патентной аналитики, но и в части кооперации", - сказал Ена.

Конференция, которая проходит 22-23 апреля в технополисе "Москва", собрала свыше 800 участников из 20 стран мира. Ключевой темой обсуждений стала интеллектуальная собственность - эксперты предлагают, как ее развивать в контексте реализации национальной программы "Цифровая экономика".