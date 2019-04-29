Какие лекарства взять с собой на пикник

Впереди продолжительные майские праздники. И наверняка они не пройдут без вылазок на природу. В связи с этим медики советуют брать на пикники аптечку.

Как рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, первым делом нужно захватить лекарства против аллергии и от несварения желудка. Важно взять и препараты, которые назначил лечащий врач.

Не лишними будут обезболивающие, йод, хлоргексидин для промывания и дезинфекции ран, бинт и пластырь. Стоит также прихватить средства, помогающие избежать солнечных ожогов.

А вот антибиотики Тяжельников брать не советует. Их можно принимать только по назначению врача, подчеркнул он.